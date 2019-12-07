تراجع أسعار البنزين يحقق وفورات كبيرة للمستهلكين 2019

المصدر: أبوظبي - عبد الحي محمد

كشف رصد إحصائي لـ «البيان الاقتصادي» عن أن أسعار البنزين لعام 2019 كانت أقل كثيراً عن عام 2018، وانعكست آثارها جلياً على المستهلكين، حيث حققت لهم وفورات تراوحت بين 4.5 دراهم في حالة ارتفاع الأسعار و14.5 درهماً في حالة انخفاض الأسعار.

وشهد عام 2019 نحو 6 ارتفاعات و6 انخفاضات في الأسعار مقابل 7 ارتفاعات و5 انخفاضات في الأسعار لعام 2018، وخلال عام 2019 هبط سعر لتر البنزين إلى مستويات أقل من درهمين، حيث بلغ في شهر فبراير 1.95 درهم لبنزين 98، ونحو 1.84 درهم لبنزين 95، ونحو 1.76 درهم لبنزين 91، بينما في عام 2018 كان أقل سعر بلغه لتر البنزين خلال شهر يناير 2018، وكان 2.24 درهم لبنزين 98، و2.12 درهم لبنزين 95، و2.05 لبنزين 91، وخلال عام 2019 بلغ سعر لتر البنزين بأنواعه الثلاثة أقصاه خلال شهر يونيو ووصل 2.53 درهم لبنزين 98، و2.42 درهم لبنزين 95، و2.34 درهم لبنزين 91، بينما كان أعلى سعر بلغه البنزين بأنواعه الثلاثة خلال عام 2018 في شهر أكتوبر، حيث وصل سعر بنزين 98 إلى 2.63 درهم، وبنزين 95 سعر 2.51 درهم وبنزين بلس 2.44 درهم.

تعبئة

ويعد المستهلك في الإمارات هو المستفيد الأكبر من تراجع أسعار البنزين خلال عام 2019 مقابل عام 2018 سواء في فترات ارتفاع أو انخفاض الأسعار، ففي أقصى حالات ارتفاع الأسعار خلال العامين 2019 و2018 فقد انخفضت تكلفة تعبئة السيارة الصالون «50 لتراً» بنحو 5 دراهم عند كل تعبئة وقود لبنزين 98 بنحو 4.5 درهم لبنزين 95 و5 دراهم لبنزين 91، وفي أدنى حالات انخفاض الأسعار فقد استفاد المستهلك عند كل تعبئة وقود بنحو 14.5 درهماً لبنزين 98 و14 درهماً لبنزين 95 و14.5 درهماً لبنزين 91، وترتفع استفادة المستهلك من انخفاض الأسعار خلال عام 2018 إذا كانت سعة سيارته تصل إلى 60 لتراً أو 70 لتراً أو أكثر.

واختتمت أسعار البنزين عام 2019 بارتداد نحو الارتفاع وذلك بعد ثلاثة أشهر من التراجع بزيادة تتراوح بين 3 فلوس و4 فلوس للتر الواحد. وبدأت محطات التوزيع يوم الأحد الماضي الأول من ديسمبر تطبيق تسعيرة البنزين والديزل لشهر ديسمبر التي أقرتها لجنة متابعة أسعار الوقود شاملة ضريبة القيمة المضافة.

ووفقاً لتسعيرة شهر ديسمبر الجاري ارتفعت أسعار لتر البنزين ممتاز 98 إلى 2.24 درهم مقابل 2.20 درهم لشهر نوفمبر الماضي بزيادة مقدارها 4 فلوس، كما ارتفعت أسعار لتر البنزين خصوصي 95 إلى 2.12 درهم بدلاً من 2.09 درهم للشهر الماضي بزيادة مقدارها 3 فلوس، وارتفعت أسعار بنزين بلس 91 من 2.01 درهم إلى 2.05 درهم بزيادة مقدارها 3 فلوس، بينما ظل سعر لتر الديزل ثابتاً لشهر نوفمبر وديسمبر عند 2.38 درهم.

تراجع

وعلى الرغم من ارتفاع تسعيرة البنزين لشهر ديسمبر 2019 إلا أنها تعد أقل من تسعيرة شهر ديسمبر 2018 والتي سجلت أكبر تراجع للأسعار على مستوى شهري منذ تطبيق سياسة تحرير أسعار الوقود منذ أغسطس 2015 أي على مدار 40 شهرا. وبلغ سعر لتر البنزين 98 لشهر ديسمبر 2018 نحو 2.25 درهم أي أكبر من تسعيرة ديسمبر الجاري بفلس واحد، وبزيادة 3 فلوس للتر البنزين 95 بينما ثبت سعر لتر بلس 91 عند 2.05 درهم.

وارتفعت أسعار البنزين لشهر ديسمبر الجاري بعد انخفاض خلال شهر نوفمبر الماضي لتعود إلى نفس مستوى أسعار شهر أكتوبر الماضي والتي سجلت انخفاضاً كبيراً مقارنة بشهر أكتوبر 2018.

مقارنة

كما تعد أسعار الديزل خلال عام 2019 أفضل كثيراً من عام 2018، فقد اختتم الديزل عام 2019 عند سعر 2.38 درهم للتر مقابل 2.61 درهم للتر خلال ديسمبر 2018 بفارق 23 فلساً للتر، وجاءت أعلى زيادة في لتر الديزل لعام 2019 الجاري خلال شهر مايو، حيث سجل 2.53 درهم مقابل أعلى زيادة لعام 2018 خلال شهر نوفمبر، حيث بلغ سعر اللتر 2.87 لتر بفارق 34 فلساً للتر الواحد، وبلغ أدنى سعر للتر الديزل خلال عام 2019 وهو شهر فبراير، حيث بلغ 2.28 درهم للتر مقابل أدنى سعر خلال عام 2018 وهو شهر يناير حيث بلغ 2.33 درهم بفارق 5 فلوس للتر الواحد.

وتشهد أسعار البنزين والديزل تذبذباً منذ تطبيق تسعيرة الوقود بين الارتفاع والانخفاض، ويرجع السبب الرئيسي وراء انخفاض أو ارتفاع أسعار الوقود إلى ارتفاع أو انخفاض أسعار النفط عالمياً وزيادة أو قلة مخزونات النفط.