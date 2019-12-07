تقارير عالمية: دبي مركز الإبداع والتصميم والفنون إقليمياً

المصدر: دبي - وائل الخطيب

أكدت تقارير عالمية أن دبي تعزز مكانتها وجهة سياحية وترفيهية متألقة عالمياً بفضل مقوماتها وقدراتها الواعدة ومشاريعها الطموحة والعملاقة، موضحةً أن الإمارة تعد أبرز مراكز الإبداع والتصميم والفنون إقليمياً.

وقالت صحيفة إندبندنت، إن دبي حلّت في المركز الثالث ضمن وجهات الصحيفة الخمس السياحية المفضلة للعام المقبل بفضل تنوع وتفرد المنتج السياحي وتميز قطاع الضيافة لافتةً إلى المشاريع الطموحة والكبيرة في قطاعات السياحة والضيافة فضلاً عن احتضان الإمارة لباقة من ناطحات السحاب العملاقة وكبريات المركز التجاري مما يفتح للزائر خيارات واسعة للتسوّق.

وأشارت إلى تنوع المنتج السياحي في دبي حيث يمكن للزوار القيام بالمغامرات الشاطئية ورحلات السفاري والاستمتاع بالمرافق الترفيهية المتعددة أو التزلج على الجليد في "مول الإمارات" كما توفر المدينة خيارات مميزة للتواصل مع العالم والتعرف على منتجاته وثقافاته وحضاراته عبر 25 جناحًا وطنيًا تحتضنها القرية العالمية.

وأضافت الإندبندنت أن المدينة أصبحت المركز الإبداعي الأول في الشرق الأوسط للفن والتصميم المعاصر، كما اختارها العديد من كبار ومشاهير الطهاة في العالم لفتح المطاعم وتقديم أروع الأطباق والنكهات.

من جانبها أدرجت «التايمز» دبي ضمن قائمة أفضل 30 وجهة شتوية لعام 2020، نشرتها حديثاً، مبرزة خلالها الموقع المميز لهذه المدينة من الوجهة السياحية إذ قالت إنها مدينة طيران وتوقف مثالية، ومركز تسوق عالمي مميز.

وأوصت الصحيفة اللندنية السياح باختيار أشهر الشتاء لزيارة المدينة، حيث تتصف درجة الحرارة بالاعتدال عند 26 درجة مئوية.

إلى ذلك قالت صحيفة واشنطن بوست، إن دبي ترتبط منذ فترة طويلة بالفخامة، وأصبحت تهوى التميز وتحطيم الأرقام القياسية الأطول والأكبر والأغلى في العالم موضحةً أن الإمارة أصبحت وجهة الكثيرين من عشاق المغامرة كما تُعد وجهة توقف مجانية فاخرة للمسافرين حول العالم.