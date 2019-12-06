«أوبك+» تقر خفضاً إضافياً بـ 500 ألف برميل للإنتاج

المصدر: فيينا – وكالات

قالت مصادر اليوم إن أوبك وحلفاء من منتجي النفط، في إطار المجموعة التي يُطلق عليها «أوبك+» اتفقوا على زيادة تخفيضاتهم لإنتاج النفط بمقدار 500 ألف برميل يومياً.

وأبلغت مصادر رويترز أن أوبك والمجموعة الأوسع نطاقًا «أوبك بلس» تعتزمان الاجتماع في 5 و 6 من مارس.

كما وافق وزراء النفط في الدول الأعضاء في «أوبك بلس» الذي يضم دول منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) و10 دول نفطية أخرى منها روسيا وكازاخستان اليوم خلال اجتماعهم في فيينا على إعادة توزيع عبء تنفيذ قرار خفض إنتاجها من النفط استجابة لضغوط السعودية التي تحملت الجزء الأكبر من عبء خفض الإنتاج خلال العامين الأخيرين.

ونقلت بلومبرغ عن المشاركين في اجتماع «أوبك بلس» القول إن التجمع الذي ينتج أكثر من نصف إنتاج العام من النفط وافق على المزيد من خفض الإنتاج المستهدف بمقدار 500 ألف برميل يوميًا، وهو ما يجعله متوافقا مع مستويات الإنتاج الراهنة.

وكان وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان قد استبق اجتماع أوبك بالإشارة إلى أن أولوية المملكة هي إلزام بعض الدول الأعضاء بعدم انتهاك الاتفاق وتنفيذ الخفض المتفق عليه في الإنتاج.

وسجلت أسعار النفط العالمية ارتفاعا بعد أن أظهرت تفاصيل اجتماع ما يعرف باسم تجمع «أوبك بلس» الذي يضم دول منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) و10 دول نفطية من خارجها في مقدمتها روسيا اتفاق الأطراف على زيادة خفض إنتاج دول التجمع من النفط.

وارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط وهو الخام القياسي للنفط الأمريكي بمقدار 40 سنت إلى 58.83 دولار للبرميل تسليم يناير المقبل بعد أن كان قد تراجع في وقت سابق أمس بنسبة 1.3% بحسب وكالة بلومبرغ للأنباء.

كما ارتفع سعر خام برنت القياسي للنفط العالمي بمقدار 64 سنت إلى 64.03 دولار للبرميل تسليم فبراير الماضي بعد أن كان قد تراجع بنسبة 0.9 % في وقت سابق أمس.

يأتي ذلك في الوقت الذي أعلن فيه وزير النفط السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان اعتزام بلاده مواصلة خفضها الإضافي الطوعي لإنتاجها بمقدار 400 ألف برميل يوميا، في حين يصل إجمالي الخفض الفعلي لإنتاج تجمع أوبك بلس حاليا إلى 1ر2 مليون برميل يوميا.

وقال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك إن بلاده تعتزم خفض إنتاجها من النفط الخام فقط خلال الربع الأول من العام الحالي بمقدار 300 ألف برميل يوميا.

يذكر أن دول "«أوبك بلس» اتفقت على زيادة الخفض الرسمي المستهدف للإنتاج من 1.2 مليون برميل يوميا إلى 1.7 مليون برميل يوميا.