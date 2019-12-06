الإمارات ثالث أفضل بلد في العالم لبدء عمل جديد

المصدر: دبي - سيد صالح

صنِّفت الإمارات ثالث أفضل بلد على مستوى العالم، لبدء عمل وحياة مهنية جديدة في عام 2019، وفقاً للتصنيف الصادر أخيراً عن مجلة «يو إس نيوز أند ورلد ريبورت» الأمريكية المتخصصة في إصدار التصنيفات المحلية والدولية المتنوعة.

وتفوقت الإمارات في تصنيف هذا العام على الولايات المتحدة، وكندا، وأستراليا، ونيوزيلندا، وكل دول أوروبا.

ويرصد التصنيف مستوى التسهيلات المتاحة في كل بلد من بلاد العالم للوافدين لبدء وظيفة جديدة، وارتقاء السلم المهني للوصول إلى حياة مهنية ناجحة. ويعتمد التصنيف على نتائج تصنيفات صادرة عن كيانات عالمية مرموقة، مثل التقرير السنوي عن «سهولة ممارسة الأعمال» الصادر عن «البنك الدولي»، و«تقرير التنافسية العالمية» الصادر عن «المنتدى الاقتصادي العالمي»، وغيرهما.