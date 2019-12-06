دناتا تنجز «مناولة خضراء» لطائرة فلاي دبي

المصدر: دبي - البيان

حققت دناتا، التي تعد من أكبر مزودي الخدمات الجوية في العالم، إنجازاً بارزاً في سعيها لبلوغ الاستدامة، فقد تمكنت الشركة من تقديم مناولة سلسة وآمنة لإحدى طائرات فلاي دبي الحديثة من طراز بوينج 737-800 في رحلتي الوصول والمغادرة، وذلك باستخدام معدات دعم أرضي خضراء لا يصدر عنها أي انبعاثات كربونية في المبنى 2 بمطار دبي الدولي.

وقال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، ورئيس فلاي دبي ورئيس مطارات دبي: «نولي الاستدامة تركيزاً كبيراً في مجمل عمليات مجموعة الإمارات وفلاي دبي ومطارات دبي.

وتعد دولة الإمارات مركزاً عالمياً رئيسياً للطيران، وتماشياً مع رؤية دولتنا لضمان التنمية المستدامة مع الحفاظ على البيئة، فإننا ملتزمون باتخاذ مبادرات قوية ومستمرة بشأن عملياتنا لتقديم أعلى قيمة ممكنة لجميع الأطراف ذوي العلاقة.

وتجسد المناولة الخضراء، التي اشتملت على جهد تعاوني من الناقلة الجوية وشركة المناولة الأرضية وعمليات المطار، التزام دبي وقدرتها على إحداث تغيير باستخدام الموارد بطريقة مستدامة». وتستثمر دناتا باستمرار في المعدات لتحسين الكفاءة التشغيلية وتقليل بصمتها البيئية.

وأثناء المناولة الخضراء، قام فريق دناتا المتخصص بنقل الأمتعة إلى الطائرة بواسطة جرارات كهربائية واستخدم أحزمة ناقلة كهربائية لتفريغ وتحميل الأمتعة والبضائع. ونزل المسافرون من الطائرة القادمة من كراتشي، وصعد ركاب الرحلة المتجهة إلى فيصل آباد إلى الطائرة باستخدام سلالم يتم جرها يدوياً.

وبعد اكتمال الصعود، قام موظفو المناولة الأرضية بتحريك الطائرة من البوابة باستخدام جرار دفع كهربائي استعداداً لتحركها على أرض المطار وإقلاعها. وتم توفير الطاقة الأرضية للطائرة، منذ وصولها وحتى تجهيزها للإقلاع، بواسطة الطاقة الكهربائية الأرضية الثابتة FEGP لمطار دبي الدولي.

خيارات

وتعد الخيارات الخضراء أو الهجينة أحد الاعتبارات الرئيسة في تخطيط أسطول دناتا من معدات الدعم الأرضي.

فقد واصلت الشركة، على مدار السنوات الماضية، إحلال عدد كبير من مركباتها العاملة على أرض المطار ومعدات الدعم والرافعات الشوكية ببدائل هجينة أو كهربائية، مع تحديث بعض المعدات المختارة عند الحاجة لتمديد استخدامها وخفض انبعاثات المحركات وتقليل النفايات وفقاً لأعلى معايير السلامة والجودة.

وتشغل دناتا حالياً أكثر من 100 مركبة ذات كفاءة بيئية في مطاري دبي.

وانسجاماً مع أهداف معرض إكسبو 2020 دبي، الذي يطمح لتقديم واحد من أكثر المعارض العالمية استدامةً على الإطلاق، تدرس دناتا حالياً إمكانية تحويل عمليات مناولة الركاب في دبي ورلد سنترال باستخدام معدات دعم أرضي كهربائية بالكامل في عام 2020.

مبادرات

وبالإضافة إلى مواصلة استثمارها في أسطولها الأخضر من معدات الدعم الأرضي، نفذت دناتا العديد من المبادرات للحد من بصمتها البيئية، من خلال تقليل النفايات والتخلص من البلاستيك المستخدم مرة واحدة والحد من استهلاك الطاقة والمياه في منشآتها.

وأطلقت الشركة أخيراً حملة واسعة عبر عملياتها في الإمارات لوقف استخدام عبوات المياه البلاستيكية. وتم تزويد موظفي دناتا بزجاجات مياه قابلة لإعادة الاستخدام، وأنشئت شبكة من مصادر مياه الشرب في جميع أنحاء المطار.

ونجحت هذه الخطوة خلال أشهر الصيف في تجنب إلقاء 1.2 مليون عبوة مياه بلاستيكية مقارنة بالسنوات السابقة، ونال فريق دناتا على إثرها جائزة مطارات دبي التقديرية للأثر البيئي والتشغيلي للمشروع.

وتقدم دناتا خدمات عالية الجودة وموثوقاً بها منذ أكثر من 60 عاماً في دولة الإمارات. ويقوم موظفو الشركة كل يوم بمساعدة أكثر من 240 ألف مسافر، ونقل 2000 طن من البضائع وإعداد 13000 وجبة طائرة في الدولة.