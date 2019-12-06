«نخيل» تستعرض «ذا بالم تاور» و«أبراج التنين» في شنغهاي

المصدر: دبي- البيان

تشارك شركة «نخيل» للتطوير العقاري في معرض العقارات الفاخرة (LPS) الذي يقام حالياً في مدينة شنغهاي الصينية ويستمر إلى الأحد 8 ديسمبر لتسلط الضوء على الفرص الاستثمارية العقارية الفريدة التي تقدمها دبي.

وتستعرض «نخيل» مجموعة متنوعة من العقارات - بدءاً من الشقق الفاخرة في «نخلة جميرا» المشهورة عالمياً ووصولاً إلى الشقق الأنيقة في أكبر مجتمع صيني بدبي - مع عائدات سنوية يمكن أن تصل إلى 7%.

ومن بين المجموعة المتنوعة من المشاريع في «نخلة جميرا» التي تستعرضها الشركة، «ذا بالم تاور» البرج السكني والفندقي المكون من 52 طابقاً على ارتفاع 240 متراً كما تستعرض «نخيل» مشروع «أبراج التنين»، المكون من برجين سكنيين توأمين، والواقع في «مدينة التنين»، والذي يضم 1142 شقة أنيقة، وتقع «مدينة التنين» على حافة المدينة العالمية (انترناشيونال سيتي) التي تعتبر موطناً لأكبر مجتمع صيني بدبي، وتضم أيضاً «سوق التنين» المشهور عالمياً وفندقين.

وتتطلع الشركة إلى توسيع محفظة مستثمريها من الشرق الأقصى/‏‏جنوب شرق آسيا، والتي تضم أكثر من 1100 عميل قاموا بشراء 1500 عقار من «نخيل» وبقيمة إجمالية بلغت 1.5 مليار درهم.

ويعيش حالياً في دبي أكثر من 200 ألف صيني 50 ألفاً منهم يقيمون في أكبر مجتمع للجالية الصينية في الإمارة.

وقال عقيل كاظم، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية لدى شركة «نخيل»: «تعد دبي مدينة ذات شعبية متزايدة للاستثمار من هذا الجزء من العالم. وقبل عامين كان لدينا 600 مستثمر من هذه المنطقة، واليوم تضاعف هذا الرقم تقريباً ليصل إلى أكثر من 1100 مستثمر، حيث يمثل الصينيون 90 % من العملاء.

مشاريع منازل



تعرض شركة منازل في معرض العقارات الفاخرة بمدينة شنغهاي مجموعة من أبرز مشاريعها، بما في ذلك مُجمّـَع واجهة غنتوت البحرية الـذي يقع بين إمارتي دبـي وأبوظبـي، وستغتنم الشركـة الفرصـة لإلقـاء الضـوء علـى مشروعهـا السكنـي الجديـد، وهـو مجمـع المـرزاب. أبوظبي - البيان