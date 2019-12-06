1.3 مليار درهم تصرّفات عقارات دبي في أسبوع

المصدر: دبي- البيان

حققت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي خلال الأسبوع 1.3 مليار درهم. وشهدت الدائرة تسجيل 354 مبايعة بقيمة 600 مليون درهم، منها 25 مبايعة للأراضي بقيمة 200 مليون درهم و329 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 400 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 41 مليون درهم في منطقة جزيرة 2 تليها مبايعة بقيمة 40 مليون درهم بمنطقة جزيرة 2 ومبايعة بقيمة 36 مليون درهم بمنطقة أم رمول.

وتصدرت الثنية الخامسة المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 5 مبايعات بقيمة 19 مليون درهم وتلتها منطقة جزيرة 2 بتسجيلها مبايعتين بقيمة 80 مليون درهم والثالثة حدائق الشيخ محمد بن راشد بتسجيلها مبايعتين بقيمة 9 ملايين درهم.

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل، جاءت مبايعة بقيمة 11 مليون درهم بمنطقة المركاض كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 10 ملايين في منطقة برج خليفة وأخيرا مبايعة بقيمة 5 ملايين درهم بمنطقة برج خليفة.

وتصدرت منطقة الحبية الأولى المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 43 مبايعة بقيمة 52 مليون درهم وتلتها منطقة نخلة جميرا بتسجيلها 26 مبايعة بقيمة 28 مليون درهم والثالثة البرشاء جنوب الرابعة بتسجيلها 25 مبايعة بقيمة 18 مليون درهم. وسجلت الرهونات قيمة قدرها 700 مليون درهم منها 38 رهن أراض بقيمة 600 مليون درهم و 70 رهن فلل وشقق بقيمة 100 مليون درهم أهمها بمنطقة الجداف بقيمة 264 مليون درهم ورهن بمنطقة النهدة الأولى بقيمة 98 مليون درهم.