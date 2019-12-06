الزيودي يفتتح «سيتي سنتر - ألماظة» في القاهرة

المصدر: القاهرة - وام

افتتح معالي الدكتور ثاني الزيودي وزير التغير المناخي والبيئة - على هامش زيارته إلى مصر - والدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي بمصر، أمس، «سيتي سنتر - ألماظة» الذي تم إنشاؤه وفقاً لنظام المناطق الاستثمارية، باستثمارات بلغت 9.5 مليارات جنيه مصري. حضر الافتتاح نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، والمهندس جمعة الجنيبي سفير الدولة بالقاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، وآلان بجاني، الرئيس التنفيذي لشركة الفطيم القابضة، وضياء الدين يحيى، الرئيس الإقليمي والعضو المنتدب لمجموعة ماجد الفطيم العقارية.

وقام معالي الدكتور ثاني الزيودي، والدكتورة سحر نصر، وسفير الدولة بالقاهرة بتفقد المشروع الذي يقع على طريق القاهرة السويس على مساحة 29.5 فداناً، ويضم أكثر من 260 متجراً للبيع بالتجزئة والمطاعم المحلية والعالمية، ووفر 40 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.

نموذج يحتذى

وقال معالي الدكتور ثاني الزيودي إن العلاقات الإماراتية المصرية نموذج يحتذى، وشكلت نمطاً مميزاً للعلاقات العربية الاستراتيجية المستندة إلى تاريخ طويل من العلاقات السياسية والاقتصادية والاجتماعية بين الشعبين الشقيقين، والتي أسسها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.

وأضاف أن الإمارات ومصر تعملان ضمن مفهوم الشراكة الاستراتيجية في كل المجالات، وهذا المشروع يعد نموذجاً لهذا التعاون الرائد في الاقتصاد الأخضر وحماية البيئة.

وأكدت الدكتورة سحر نصر أن هذا المشروع يأتي ضمن المناطق الاستثمارية، التابعة للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، مشيرة إلى قصص النجاح التي تحققها الاستثمارات الإماراتية في مصر، والتي وصلت إلى 7.2 مليارات دولار في ظل وجود 1165 شركة بمصر. وقالت إن مشروع «سيتي سنتر - ألماظة» كان من أول المناطق الاستثمارية التي تأسست بعد إقرار قانون الاستثمار الجديد، ودعت رجال الأعمال الإماراتيين لمواصلة ضخ الاستثمارات في الاقتصاد المصري.

من جانبها، قالت نبيلة مكرم إن الاستثمارات الإماراتية خاصة في المجال الخدمي تساعدنا في تنشيط السياحة، من خلال تجارب التسوق والترفيه عالمية الطراز.

وقال آلان بجاني إن شركة ماجد الفطيم القابضة تعتبر نفسها جزءاً من نسيج مجتمع الأعمال في مصر، حيث تعمل في مصر منذ 21 عاماً، وضخت استثمارات بقيمة 26 مليار جنيه في السنوات الخمس الماضية، ووفرت 126 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، وتخطط لاستمرار تدفق الاستثمارات بضخ 44 مليار جنيه خلال السنوات المقبلة، ولكن بوتيرة أسرع، مشيراً إلى التزام الشركة بالاستثمار طويل الأجل في مصر، وعلى سبيل المثال فإن استثمارات مشروع «سيتي سنتر - ألماظة»، التي تبلغ قيمتها 9.5 مليارات جنيه، منها مليار جنيه تم ضخها لرفع كفاءة الطرق والبنية التحتية المحيطة بالمشروع.