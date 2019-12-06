دبي للسلع المتعددة وبورصة إيطاليا يناقشان تجارة الماس

المصدر: دبي - البيان

نظم مركز دبي للسلع المتعددة، أخيراً حملة ترويجية لتعزيز تجارة الماس الدولية عبر دبي. وخلال حضور مهرجان ميلانو للقهوة، زار أحمد بن سليِّم، الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة، بورصا ديامانتي إيطاليا (بورصة إيطاليا للماس) في ميلانو للقاء مسؤوليها وكبار ممثلي صناعة المجوهرات الإيطالية لمناقشة مستقبل تجارة الماس.

وقدم أحمد بن سليِّم للإدارة العليا لبورصا ديامانتي إيطاليا هديتين حصريتين هما عملتا سبائك ذهبية خاصة بالمركز وماسة «دبي كت» بتصميم فريد من نوعه تضم 99 وجهاً، تم قطعها بواسطة مركز دبي للسلع المتعددة بالتعاون مع مجموعة دهماني. وتعتبر هذه الماسة الحائزة على شهادة جيا، أول قطعة ماس في العالم استلهمت تصميمها وتسميتها من مدينة.

وقال أحمد بن سليِّم، الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة: استضفنا في وقت سابق من هذا العام ممثلي بورصة إيطاليا للماس خلال اجتماعات رؤساء الاتحاد العالمي لبورصات الماس في برج الماس بدبي.

وها نحن نجتمع مرة أخرى في ميلانو لتوطيد علاقة التعاون القوية فيما بيننا، حيث يمثل هذا الاجتماع تقدماً لمحادثاتنا فيما يتعلق بالتحديات والفرص القائمة في صناعة الماس.

وأضاف: أشكر بورصة إيطاليا للماس على كرم الضيافة الذي حظينا به أنا وفريقي خلال فترة وجودنا في ميلانو، وكذلك الحماس الذي أبداه أعضاء البورصة خلال احتفالنا باليوم الوطني للإمارات.

وفي سبتمبر 2019، افتتح دبي للسلع قاعة المناقصات الجديدة بتصميمها المميز في بورصة دبي للماس ضمن برج الماس بعد أن خضعت لأعمال تحديث واسعة لتصبح أكبر قاعة في العالم لتداول الماس.