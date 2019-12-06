دبي تتصدّر عالمياً قائمة بناء المدن العملاقة 2019

المصدر: دبي ـ وائل الخطيب

حافظت دبي على مكانتها كأول مدينة في العالم في بناء المدن العملاقة، وبلغ إجمالي حجم المشاريع من مراحل الإعلان إلى التنفيذ في الإمارة نحو 611.2 مليار دولار، بحسب مؤشر بناء المدن الضخمة 2019 الصادر عن مؤسسة «جلوبال داتا»، متقدمةً على لندن التي جاءت في المرتبة الثانية (342.9 مليار دولار) ونيويورك في المرتبة الثالثة (285.2 مليار دولار)، في حين تراجعت موسكو إلى المركز الخامس بـ201.4 مليار دولار مقارنة بتصنيفات 2018.

وقامت «جلوبال داتا» التي تتخذ من لندن مقراً لها، برصد مشاريع البناء الكبيرة في جميع القطاعات، وبعد تقييم حديث لمراحل تطوير المشاريع من الإعلان إلى التنفيذ في المدن الرئيسية في أنحاء العالم، ووضع قائمة تضم 50 مدن ضخمة للبناء لعام 2019، ولكل منها مشاريع بقيمة استثمار تزيد على 30 مليار دولار وتبلغ القيمة الإجمالية للمشاريع في تلك المدن 5.3 تريليونات دولار، وتشمل أكثر من 8200 مشروع في مراحل مختلفة.

وحصلت بعض المدن الكبرى في دول الخليج العربي، وهي دبي ومدينة الكويت، إلى جانب القاهرة على مواقعها في المراكز العشرة الأولى من حيث الإنفاق على المشروعات الضخمة المرتبطة بحجم اقتصاداتها، ومن المتوقع أن تكون قطاعات البناء في هذه المدن هي المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي في السنوات القادمة.

ومن المتوقع أن ينمو اقتصاد دبي 1.3% بالقيمة الحقيقية عام 2019 بما يعكس استكمال العديد من مشاريع البنية التحتية المتعلقة بمعرض إكسبو دبي 2020 وفق ما أفادت ياسمين غوزي، الخبيرة الاقتصادية في جلوبال داتا.