تمديد الموعد النهائي للتقديم لجوائز «ستيفي» 2020

المصدر: دبي - البيان

تقرر تمديد الموعد النهائي للتقديم لبرنامج الأعمال في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا «جوائز ستيفي الشرق الأوسط» إلى 22 يناير 2020، الذي يُعدّ أول برنامج جوائز مخصص لتكريم الابتكار في قطاع الأعمال على امتداد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وجميع الشركات في 17 دولة من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مؤهلة لتقديم ترشيحات لجوائز ستيفي الشرق الأوسط 2020، وتُمنح الجوائز في مجال الابتكار على الفترة التي من 1 يوليو إلى تاريخ التقديم.

وكرمت «جوائز ستيفي» أكثر من 3000 مشارك من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال برامج الجوائز المختلفة. وتتضمن فئات الجوائز شركة العام: العلاقات العامة، وخدمة العملاء، والموارد البشرية، وتكنولوجيا المعلومات، والإدارة، والتسويق، والأداء التجاري، والمنتج الجديد، وغيرها.