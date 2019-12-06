جامعة «ميتشيغان» تطلق مسابقة حول «ممارسة الأعمال التجارية في الشرق الأوسط»

المصدر: دبي- البيان

أعلنت دار ويليام دافيدسون للنشر، التابعة لمعهد ويليام دافيدسون في جامعة «ميتشيغان»، تنظيم مسابقة عالمية لكتابة دراسات حالة حول ممارسة الأعمال في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وينبغي على دراسات الحالة المشاركة في المسابقة أن تعالج أحد التحديات، التي تواجهها المؤسسات، حيث تقوم بإنشاء أو تنفيذ أو تقييم أو نشر الحلول الخاصة بأسواق منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. ويمكن أن تكون المؤسسة عبارة عن شركة صغيرة أو كبيرة، أو مشروع تجاري رائد، أو شركة كبيرة راسخة، وقد تشمل الشركات متعددة الجنسيات التابعة للقطاع الخاص أو الهيئات غير الحكومية والمنظمات غير الربحية.

وأعربت ساندي دارهيم، مديرة دار ويليام دافيدسون للنشر، عن أملها في أن تسهم هذه المسابقة في تطوير دراسات حالة أكاديمية جديدة حول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وزيادة الفهم والمعرفة بممارسات الأعمال التجارية هناك، فضلاً عن تنمية مهارات التفكير النقدي لدى طلبة الجامعات في هذه البلدان من خلال استخدام الدراسات الجديدة، التي تركز على مشهد الأعمال في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وقالت: حرصنا على تنظيم هذه المسابقة، التي تركز على المسائل التجارية الخاصة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.