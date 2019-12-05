دبي تفوز بجائزتين ضمن جوائز السفر العالمية 2019

المصدر: دبي-وام

فازت دبي بجائزتي "الوجهة الرائدة للأعمال" و"الوجهة الرائدة للاجتماعات والمؤتمرات في الشرق الأوسط" وذلك للعام الثاني على التوالي ضمن الدورة الـ 26 لـ “جوائز السفر العالمية 2019".

ويأتي هذا الفوز ليؤكد المكانة التي تتمتع بها دبي على خريطة السياحة الدولية كوجهة عالمية رائدة تمتلك مقوّمات وإمكانيات هائلة تؤهّلها لاستضافة فعاليات الأعمال والمؤتمرات الدولية.

وقال عصام كاظم المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري إن دبي تواصل جهودها الهادفة إلى تعزيز مكانتها كوجهة سياحية رائدة ومفضلة لاستضافة فعاليات الأعمال والمؤتمرات الدولية وكذلك توفير بيئة مبتكرة ومناسبة لرجال الأعمال تمكنهم من التواصل والتعاون مع مختلف الجهات لتحقيق المزيد من النجاح.

وأضاف أن هذا الفوز لم يكن ليتحقق لولا التعاون المستمر والوثيق مع شركاء قطاع السياحة والضيافة في دبي بما فيهم الفنادق وشركات إدارة الوجهات وأماكن استضافة المؤتمرات والأحداث العالمية وأيضا المؤسسات المحلية العاملة في القطاع بالإضافة إلى الجهات الحكومية والتي لا تسهم فقط في نمو وتطور قطاع السياحة فحسب بل وأيضا تعمل على ترسيخ مكانة دبي كمركز عالمي قائم على المعرفة.

ويأتي هذا التكريم في الوقت الذي تستعد فيه دبي لاستضافة فعاليات أعمال عالمية حيث سترحب المدينة خلال شهر ديسمبر الجاري بـ “ندوة أمواي للريادة" التي سيشارك فيها 10 آلاف شخص، كما تستضيف في العام المقبل "مؤتمر الملاحة الفضائية الدولي 2020" وكذلك "الندوة العالمية حول أبحاث أنظمة الرعاية الصحية".

وبحسب آخر التصنيفات الصادرة عن الجمعية الدولية للمؤتمرات والاجتماعات ومنصة إدارة الفعاليات العالمية "سيفنت " فإن دبي تواصل ترسيخ مكانتها لتصبح الوجهة الأولى لاستضافة فعاليات الأعمال على مستوى المنطقة كما سيعزز "اكسبو دبي 2020" مكانة المدينة كوجهة مفضلة لسياحة الأعمال والفعاليات والمؤتمرات.

وتأسست "جوائز السفر العالمية" في عام 1993 للاحتفاء بترسيخ التميز في جميع القطاعات السياحية وتسليط الضوء على الأفضل في عالم صناعة السياحة والسفر عبر تكريم المتميزين وتقديمهم كنماذج ملهمة على مستوى العالم حتى يواصلوا مسيرة نموهم وتكثيف جهودهم للارتقاء بمعايير ومستويات المنتجات والخدمات التي يقدمونها.