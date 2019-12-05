للعام الثاني على التوالي.. دبي أفضل مدينة للأعمال وإقامة المؤتمرات في المنطقة

المصدر: البيان الإلكتروني

فازت دبي بجائزتي "الوجهة الرائدة للأعمال"، و"الوجهة الرائدة للاجتماعات والمؤتمرات في الشرق الأوسط"، وذلك للعام الثاني على التوالي ضمن الدورة الـ 26 لـ"جوائز السفر العالمية 2019".

ويأتي هذا التكريم ليؤكد على المكانة التي تتمتع بها دبي على خارطة السياحة الدولية كوجهة عالمية رائدة تمتلك مقوّمات وإمكانيات هائلة تؤهّلها لاستضافة فعاليات الأعمال والمؤتمرات الدولية.

وبهذه المناسبة، قال عصام كاظم، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري: "تواصل دبي جهودها الهادفة إلى تعزيز مكانتها كوجهة سياحية رائدة ومفضّلة لاستضافة فعاليات الأعمال والمؤتمرات الدولية، وكذلك توفير بيئة مبتكرة ومناسبة لرجال الأعمال تمكّنهم من التواصل والتعاون مع مختلف الجهات لتحقيق المزيد من النجاح. وتعدّ الجوائز التي فازت بها دبي مؤخراً في "جوائز السفر العالمية" لعام 2019، تقديراً لها على جهودها المتواصلة واستعراض إمكانياتها وقدراتها على الصعيد العالمي، مع تسليط الضوء على الابتكار وريادة الأعمال والتنمية الاقتصادية، وذلك في الوقت الذي تسعى فيه للارتقاء بقدراتها من خلال التطوير المستمر لمنظومة وبيئة الأعمال في المدينة. وهذا لم يكن ليتحقق لولا التعاون المستمر والوثيق مع شركاء قطاع السياحة والضيافة في دبي بما فيهم الفنادق، وشركات إدارة الوجهات، وأماكن استضافة المؤتمرات والأحداث العالمية، وأيضاً المؤسسات المحلية العاملة في القطاع، بالإضافة إلى الجهات الحكومية ، والتي لا تسهم فقط في نمو وتطور قطاع السياحة فحسب، بل وأيضاً تعمل على ترسيخ مكانة دبي كمركز عالمي قائم على المعرفة".

ويأتي هذا التكريم في الوقت الذي تستعد فيه دبي لاستضافة فعاليات أعمال عالمية. حيث تستضيف المدينة خلال شهر ديسمبر الجاري "ندوة أمواي للريادة" Amway Asia Pacific Leadership Seminar، التي سيشارك بها 10 آلاف شخص. كما تستضيف في العام المقبل "مؤتمر الملاحة الفضائية الدولي 2020"International Astronautical Congress، ومؤتمر مائدة المليون دولار المستديرة the Million Dollar Round Table Global Conference، وكذلك "الندوة العالمية حول أبحاث أنظمة الرعاية الصحية" Global Symposium on Health Systems Research.

وبحسب آخر التصنيفات الصادرة عن الجمعية الدولية للمؤتمرات والاجتماعات، ومنصة إدارة الفعاليات العالمية "سيفنت Cvent"، فإن دبي تواصل ترسيخ مكانتها لتصبح الوجهة الأولى لاستضافة فعاليات الأعمال على مستوى المنطقة، كما سيعزز "اكسبو 2020 دبي" من مكانة المدينة كوجهة مفضلة لسياحة الأعمال والفعاليات والمؤتمرات.

وكانت "جوائز السفر العالمية" قد تأسست في عام 1993 للاحتفاء بترسيخ التميز في جميع القطاعات السياحية، وتسليط الضوء على الأفضل في عالم صناعة السياحة والسفر عبر تكريم المتميزين وتقديمهم كنماذج ملهمة على مستوى العالم حتى يواصلوا مسيرة نموهم وتكثيف جهودهم للارتقاء بمعايير ومستويات المنتجات والخدمات التي يقدمونها.