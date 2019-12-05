الإمارات السابعة عالمياً في بنية الذكاء الاصطناعي

المصدر: دبي ـ سيد صالح

صُنفت الإمارات في المركز السابع عالمياً على قائمة الدول أكثر تقدماً في مجال توافر البنية التحتية الخاصة بالذكاء الاصطناعي، وفقاً للتقرير الذي نشرته أمس مجلة «سي إي أو وورلد» الأمريكية بعنوان «الدول التي تقود سباق الذكاء الاصطناعي».

ويرصد التقرير مستويات التقدم التي حققتها كل دولة من دول العالم في تَبنيها للذكاء الاصطناعي وتطبيقاته في مختلف جوانب الحياة العملية، وذلك استناداً إلى مجموعة من المعايير وعوامل التقييم، منها عامل توافر البنية التحتية الملائمة لنشر الذكاء الاصطناعي.ويُقصَد بالبنية التحتية للذكاء الاصطناعي توافر البيئة المناسبة التي تساعد على تحقيق التقدم في الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك المنشآت الحكومية والكيانات الخاصة.