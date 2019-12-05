دبي للسيليكون تطلق «هادي» للمحادثة الفورية مع العملاء

المصدر: دبي - البيان

أطلقت سلطة واحة دبي للسيليكون، منصة «هادي» للمحادثة الفورية التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي للرد على استفسارات المتعاملين بشأن الخدمات التي توفرها السلطة.

وستكون المنصة متاحة للمتعاملين على الموقع الإلكتروني الخاص بها وعدد من التطبيقات الذكية.

وستكون المنصة مدعومة بخوارزميات توظّف خاصية التعلم الآلي والذكاء الاصطناعي لتحاكي تجربة المستخدم. كما توفر المنصة للمتعاملين 146 خدمة مختلفة مثل خدمة تجديد بطاقة الهوية، وخدمات الرسائل، وإعادة شحن المحفظة الإلكترونية. علاوة على ذلك، تقوم المنصة بمعالجة المعاملات، والحد من الاعتماد على أي روابط أو أنظمة خارجية عند تقديم الخدمات. ويعمل «هادي» على الاستفادة من الخدمات المعرفية لتحليل استفسارات العملاء، والشكاوى، ودعم الطلبات إضافة إلى تحديد أولوياتها بناءً على المحتوى.

تطوير الخدمة

وسيتم العمل على تطوير الخدمة باستمرار لتعكس معلومات دقيقة ومحدثة عن مختلف الخدمات التي تقدمها دبي للسيليكون للشركات إضافة إلى الخدمة المجتمعية. وخلال المرحلة الثانية ستدعم المنصة 180 خدمة إضافية لتتمكن من الإجابة عن مختلف أسئلة المتعاملين عبر الموقع الإلكتروني لسلطة واحة دبي للسيليكون، وحسابها على موقع التواصل فيسبوك، وتطبيق واتساب، بالإضافة إلى أنظمة «أليكسا» الذكية من أمازون، ومنصة جوجل للذكاء الاصطناعي.

وقال بدر بوهناد، نائب رئيس تنفيذي، الاستراتيجية والدعم المؤسسي والمخاطر في سلطة واحة دبي للسيليكون: تبحث دبي للسيليكون باستمرار عن طرق جديدة لدمج أحدث التقنيات وتعزيز تجربة المستخدم. ومن خلال الاعتماد على نماذج التعلم الآلي المتقدمة لتزويد المتعاملين بكل الخدمات، تقوم المنصة بمعالجة مختلف الاستفسارات والمعاملات، والمساعدة على توفير المعلومات المناسبة لعدد من الخدمات الأخرى المتعلقة بالمرافق التي تملكها دبي للسيليكون. وستواصل السلطة تطوير المنصة لتقديم خدمات جديدة تعزز تجربة المستخدم وترتقي بها.

المنطقة الأولى

وأضاف: نفخر بكوننا أول منطقة حرة بدبي تطلق هذه المنصة لإجراء المعاملات والاستجابة لاستفسارات المتعاملين.