«الجمارك العالمية» تروّج للجواز اللوجستي في إندونيسيا

المصدر: دبي - البيان

واصلت الجمارك العالمية التابعة لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة جهودها لتعريف الهيئات الجمركية والاقتصادية في الدول الصديقة بتجربة تطوير الخدمات الجمركية واللوجستية في دبي.

وزارت نادية عبدالله كمالي المدير التنفيذي للجمارك العالمية العاصمة الإندونيسية جاكرتا.

وتم عرض مبادرة الجواز اللوجستي العالمي للشركاء الإندونيسيين والتي تم إطلاقها تنفيذاً لاستراتيجية خط دبي للحرير.

وعقدت المدير التنفيذي للجمارك العالمية اجتماعاً مع ممثلي الجمارك والموانئ ووزارة المالية ووزارة التجارة في إندونيسيا، والتقت برئيس رابطة الشحن والخدمات اللوجستية الإندونيسي ووقعت معه مذكرة تفاهم بين مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة ورابطة الشحن والخدمات اللوجستية الإندونيسية، تهدف إلى دعم استفادة التجارة الإندونيسية من مزايا الجواز اللوجستي.