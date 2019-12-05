هيئة تنظيم الاتصالات: لا سماح بإضافة رسوم خدمات إضافية على المشتركين

المصدر: أبوظبي - رامي سميح

قالت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات في الدولة إن الشركتين المرخص لهما «اتصالات» و«دو» غير مسموح لهما بإضافة أي رسوم متعلقة بالخدمات الإضافية إلى حساب المشترك ما لم تتوافق عملية شراء الخدمة الإضافية المعنية بشكل تام مع الأحكام المنصوص عليها.

وأوضحت الهيئة، في تعليمات محدثة للمشغلين أصدرتها مؤخراً، أنه في حالات شكاوى أو نزاعات المستهلكين التي تنطوي على شراء خدمة إضافية، يتعيّن على المرخص له المعني إثبات أن عملية الشراء متوافقة، وبصفة خاصة تم الحصول على الموافقة عليها وفقاً للمواد الفرعية ذات الصلة.

وذكرت الهيئة أنه يجب على المرخص لهم، قدر المستطاع، توفير الآليات المناسبة للمشتركين لاستخدامها دون مقابل لإيقاف وإلغاء الخدمات الإضافية، مشيرة إلى أنه تجنباً للشك يجب أن تتبع شروط الإيقاف أو الإلغاء أحكام وشروط الخدمة الإضافية ذات الصلة.

وذكرت الهيئة أنه عقب إيقاف الخدمة الإضافية، يجب بقدر الإمكان تزويد المشترك برسالة تأكيد ما بعد عملية إيقاف الخدمة الإضافية.

شروط

وأكدت الهيئة أن هناك عدة شروط تطبق في الحالات التي يتم فيها شراء خدمة إضافية في مركز أعمال المرخص له، وتشمل أن يكون المشترك موجوداً شخصياً في نقطة البيع، وأن يتحقق المرخص له من هوية المشترك، وحصول المرخص له على موافقة المشترك بالتوقيع على شروط وأحكام الخدمة، كذلك يجب تزويد المشترك بنسبة مكتوبة من الشروط والأحكام الخاصة بالخدمة الإضافية عند نقطة البيع، أو إذا كان المشترك يفضل الحصول عليها عن طريق البريد أو رسالة إلكترونية حسب تعليماته، وكذلك يجب تزويد المشترك بالتفاصيل الكاملة عن كيفية إلغاء الخدمة الإضافية.

وذكرت الهيئة أن هناك شروطاً أخرى تطبق في الحالات التي يتم فيها شراء خدمة إضافية عبر مكالمة هاتفية إلى أو من مركز اتصال المرخص له، وتتضمن أن يتحقق المرخص له من هوية المشترك من خلال طرح الأسئلة التعريفية أو باتباع الإجراءات الأخرى التي يستخدمها المرخص له لأغراض تحديد الهوية، وأن يشرح المرخص له للمشترك شروط وأحكام الخدمة الإضافية قبل البيع، وأن يسجل موافقة المشترك الشفهية على شروط وأحكام الخدمة الإضافية.

اشتراك

كما يجب على المرخص له الاحتفاظ بسجل المحادثة الكاملة لمدة لا تقل عن 6 أشهر، وفى أقرب وقت ممكن بعد عملية الشراء يجب تزويد المشترك برسالة تأكيد ما بعد عملية الاشتراك ونسخة مكتوبة من شروط وأحكام الخدمة الإضافية يتم إرسالها عبر رسالة إلكترونية أو إذا طلب المشترك ذلك، عن طريق البريد العادي.

وأكدت الهيئة أن هناك شروط تطبق في الحالات التي يتم فيها شراء خدمة إضافية عبر اتصال إلكتروني تفاعلي (عبر الرسائل النصية القصيرة أو خاصة ussd) بين المستهلك والمرخص له، وتشمل أن يوفر المرخص له الشروط والأحكام الرئيسية للخدمة الإضافية للمستهلك، وأن تتطلب عملية الشراء من المستهلك تأكيد الموافقة على شراء الخدمة الإضافية من خلال استخدام نفس وسيلة الاتصال الإلكترونية سواء الرسائل القصيرة أو خاصية USSD أو غيرها، وفى أقرب وقت ممكن بعد عملية الشراء يجب تزويد المشترك برسالة تأكيد ما بعد الاشتراك ونسخة مكتوبة من شروط وأحكام الخدمة الإضافية يتم إرسالها عبر رسالة إلكترونية أو بالبريد العادي حسب طلب المشترك.