«إيميكول» و«توتال سولار» تفتتحان محطة للطاقة الشمسية في مجمع دبي للاستثمار

المصدر: دبي - البيان

أعلنت «الإمارات ديستريكت كولينغ» «إيميكول»، لخدمات التبريد المركزي والمملوكة بالكامل لشركة «دبي للاستثمار، و«توتال سولار ديستريبيوتيد جنريشن»، المملوكة بالكامل لشركة «توتال»، والمتخصصة بأعمال الطاقة الشمسية للأغراض التجارية والصناعية، افتتاح محطة للطاقة الشمسية في منشأة إيميكول في مجمع دبي للاستثمار.

ويتم تشغيل شبكة أرضية تعمل بالخلايا الضوئية وتكون متصلة بالشبكة، وتشتمل على 792 لوحاً شمسياً، لتوفر طاقة قصوى تبلغ 301 كيلو واط في الساعة، في حين يصل إنتاجها السنوي للطاقة 500 ألف كيلو واط سنوياً.

حضر الافتتاح الأولي لتشغيل النظام الذي تم تركيبه في محطة «إيميكول» في المجمع، الدكتور أديب مبدر، الرئيس التنفيذي لشركة «إيميكول»، ومارين دي مونتبل، العضو المنتدب لشركة «توتال سولار ديستريبيوتيد جنريشن» في الشرق الأوسط، وعمر المسمار، مدير عام مجمع دبي للاستثمار، بالإضافة إلى عدد من الشخصيات من الشركتين.

وسيتم تنفيذ المشروع تدريجياً، حيث تم الانتهاء من المرحلة الأولى للتركيب على الأرض، وأصبحت جاهزة للتشغيل لإنتاج 301 كيلو واط في الساعة و500 ألف كيلو واط سنوياً.

وسيساعد تركيب النظام في مرفق «إيميكول» في توفير خدمات تبريد المناطق داخل المنطقة، والاستفادة من الطاقة الشمسية، وتوفير الطاقة وتقليل الانبعاثات الكربونية.

وإضافة إلى تخفيف العبء على الشبكة في ساعات الذروة، فقد تم تصميم النظام المتصل مع الشبكة لتحقيق توفير عالٍ، وتحسين معدلات الكفاءة والاعتماد الذاتي وخفض تكاليف المعدات والتركيب.