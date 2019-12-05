18 فعالية تنعش التجزئة وتعزز نمو اقتصاد دبي

المصدر: دبي - البيان

أكد الشركاء في قطاع التجزئة من مجموعات الأعمال المتخصصة بالبيع بالتجزئة، والتي تمثّل عدداً من أشهر العلامات التجارية العالمية وكذلك مراكز التسوق، أهمية المهرجانات والفعاليات الكبرى التي تقام على مدار العام، وتستهدف شرائح مختلفة من المتسوقين، مشيدين في الوقت نفسه بالجهود التي تقوم بها مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة ضمن هذا الإطار.

وأكّدوا أنّ تقويم دبي السنوي لقطاع التجزئة لعام 2020، الذي تم الكشف عن تفاصيله مؤخراً ويشمل 18 مهرجاناً وفعالية كبرى تنظم على مدار 248 يوماً تتزامن مع التقويم العالمي للتجزئة والأزياء ستساهم بالارتقاء بتجربة سكّان وزوّار المدينة، وكذلك المساهمة في تعزيز اقتصاد دبي.

لا سيما أنها تقدّم للمتسوّقين عروضاً ترويجية وترفيهية وتجارب لا تنسى.

كما يساهم التقويم في تعزيز نمو قطاع التجزئة بشكل مستدام، بالإضافة إلى تمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من تحقيق النمو. وتحرص مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة على أهمية التشاور والتعاون مع شركائها في قطاع التجزئة للارتقاء بهذا القطاع الحيوي.

دور رئيسي

وقال عمر خوري، مدير عام نخيل مولز: يعتبر قطاع التجزئة في دبي إحدى ركائز اقتصاد الإمارات، وتفخر نخيل مولز بمواصلة دورها الرئيسي لتعزيز مكانتها كوجهة عالمية رائدة في مجال التسوق والمطاعم والترفيه.

سيكون عام 2020 عاماً استثنائياً مع إطلاق معرض إكسبو 2020 دبي، ونتطلع إلى تعزيز علاقتنا الوثيقة مع مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة خلال الـ 12 شهراً المقبلة - وما بعدها - مع افتتاح وجهات جديدة مثل نخيل مول في نخلة جميرا، وتوسيع وتحسين مراكز البيع بالتجزئة ذات الشهرة العالمية مثل ابن بطوطة مول وسوق التنين.

وقال فؤاد منصور شرف، المدير العام لإدارة العقارات (الإمارات والبحرين وعُمان)، مراكز التسوق، «ماجد الفطيم العقارية»: تلعب مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة دائماً دوراً مفصلياً في تحويل دبي إلى وجهة عالمية للتسوق والترفيه، ونحن فخورون في «ماجد الفطيم العقارية» بأن نتوافق مع رؤية «دبي للسياحة» وندعمها من خلال شبكة مراكز التسوق الخاصة بنا التي تركز اهتمامها على العملاء.

فمنذ عام 1995 ونحن نقدم تجارب فريدة في قطاع البيع بالتجزئة، وقد طورنا عروضنا بما يحقق حاجات عملائنا.

وقالت رينوكا جاغتياني، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة لاندمارك: تربطنا علاقة وثيقة مع مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة؛ وبصفتنا مجموعة محلية لتجارة التجزئة تمتلك مجموعة من العلامات التجارية، فإننا نركز على العملاء في صميم كل ما نقوم به.

كما نوفر العديد من العروض المصممة خصيصاً لمواكبة متطلبات عملائنا المحليين والزوار على حد سواء بالاستناد إلى التقويم السنوي لقطاع التجزئة، ويساعدنا هذا التقويم في تصميم نهجنا المرتكز على العملاء، وحفز نجاحنا من خلال تقديم عروض ترويجية مجزية على امتداد شبكتنا للبيع بالتجزئة.

قال نيليش فيد، رئيس مجموعة أباريل: نحن سعداء بالتنسيق والتعاون مع مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة ضمن جهودها للارتقاء بهذا القطاع، وإطلاق مفاهيم جديدة لتقديم تجارب تسوق مميزة ومجزية لسكان وزوار دبي.

وباعتبارنا من مجموعات الأعمال الرائدة للبيع بالتجزئة، فإننا ملتزمون وكذلك حريصون على استمرارية ازدهار ونمو قطاع التجزئة في دبي.

قال محمد باقر، نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في جلف ماركيتنج جروب: تحتضن إمارة دبي اليوم سوقاً متنوعة لتجارة التجزئة، تزخر بالفرص الواعدة للشركات والمؤسسات على اختلاف أحجامها، وهذا ما يتجلى بوضوح في تقويم دبي السنوي لقطاع التجزئة خلال عام 2020 الغني بالعديد من العناصر والأفكار الإبداعية المتميزة.

ويأتي التعاون الوثيق بين «مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة» والقطاع الخاص تأكيداً على المكانة الرائدة التي تتمتع بها دبي كوجهة عالمية للتسوق والترفيه.

معايير جديدة

وقال تيموثي إيرنست، مدير مجموعة الفطيم لقطاع التجزئة والترفيه: مع اقتراب موعد انطلاق معرض «إكسبو» للمرة الأولى في الشرق الأوسط على أرض دبي في 2020، نتطلع بفارغ الصبر لتوفير تجارب لا تنسى لزوارنا من حول العالم في دبي.

إذ تحفل أجندة «دبي فستيفال سيتي مول» بالمفاجآت والعروض المغرية كل عام، ونسعى لإرساء معايير جديدة لعام 2020. وسيكون الزوار على موعد مع تجارب ترفيهية من الطراز العالمي على بعد سبع دقائق فقط من مطار دبي الدولي، فضلاً عن عروض ترويجية مبتكرة وجديدة على مدار العام.

كما سيوفر «تخيّل» الذي حطم الأرقام القياسية تجارب ترفيهية مثيرة جديدة ومجانية للزوار كل ليلة ويسرنا الإعلان عن إطلاق عروض مدهشة سوف نكشف عنها في 2020.

كما سيقدم «فستيفال بلازا» عقب افتتاحه المرتقب في دبي الجنوب، وجهةً تضم أكثر من 100 علامة تجارية مرموقة و40 مطعماً ومقاهي تفتح أبوابها للراغبين بالتسوق وتناول الطعام وقضاء أوقات مميزة، بجوار موقع إكسبو.

وجهات مِراس

وتعتزم مِراس، الشركة القابضة التي تتخذ من دبي مقراً لها والمعروفة بوجهاتها المتميزة في الهواء الطلق، تقديم تجارب لا تضاهى لزوار معرض «إكسبو 2020 دبي».

وقالت سالي يعقوب، الرئيس التنفيذي للمراكز في مِراس: تهدف وجهاتنا إلى تقديم مجموعة واسعة من التجارب الرائعة للمقيمين والزوار.

نحن ملتزمون بتوفير أفضل قيمة على ما ينفقه عملاؤنا، فضلاً عن إطلاق رزنامة زاخرة بالنشاطات بالتعاون مع مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة.

وأضافت سالي: نظراً إلى أن عام 2020 يشكل عاماً استثنائياً بالنسبة إلى دبي، تخطط مِراس لاستضافة عدد من الفعاليات والأنشطة عالمية المستوى ليستمتع بها السياح القادمون من كافة أنحاء العالم لزيارة معرض إكسبو 2020، حيث سيتم تنظيم هذه الفعاليات في وجهاتنا الشاطئية والثقافية والحضرية المتعددة، بما في ذلك سيتي ووك، ولا مير، وذا بييتش، وكايت بييتش، وذا أوتلت فيليدج، وبوكس بارك، والسيف، وبلوواترز، ولاست إكزت.

كما سيخوض الزوار تجارب لا تنسى في خياراتنا الترفيهية التي تشمل ذا جرين بلانيت، وهب زيرو، وماتيل بلاي تاون، ولاجونا ووتر بارك، وروكسي سينما.

وعلّق ساج أرشاد، رئيس إدارة التسويق لدى مجموعة الشايع، قائلاً: في الذكرى الرابعة لانطلاق تقويم دبي السنوي لقطاع التجزئة، يسرنا التأكيد مجدداً على دعمنا لهذه المجموعة الكبيرة من الفعاليات التي تُقام في دبي، مثل مهرجان دبي للتسوق الذي يحتفل هذا العام بالذكرى السنوية الخامسة والعشرين لانطلاقه.

كما يسعدنا أن نكون جزءاً من هذا المشهد الغني في المدينة عبر مشاركتنا من خلال 400 متجر ومقهى ومطعم تمثل نحو 60 علامة تجارية عالمية تقدم لزبائننا تجربة تسوق وضيافة متميزة، فهذه الفعاليات تعد جزءاً مهماً من تقويمنا السنوي، فضلاً عن أنها تمثل الصورة الأكبر لتجارة التجزئة في دبي.

زملاؤنا من موظفي المحلات يتطلعون للمشاركة في هذه الأحداث وخدمة زبائننا في الإمارات من مقيمين وزوار على حدّ سواء.

وقال متحدثٌ باسم «إعمار مولز»: كانت «إعمار مولز» منذ تأسيسها شريكاً استراتيجياً لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، ونحن حريصون دائماً على دعم مختلف المبادرات التي تساهم في تعزيز نمو قطاع تجارة التجزئة والترفيه في دبي.

ويمثل إطلاق تقويم دبي السنوي لقطاع التجزئة مبادرة سبّاقة تقدم للمقيمين والزوار فرصة التعرف إلى جميع العروض والفعاليات التجارية، وبالتالي تخطيط رحلاتهم ومتطلبات التسوق الخاصة بهم مسبقاً. كما تساهم هذه الخطوة بدورٍ إيجابي في تحفيز قطاعي تجارة التجزئة والسياحة.

فعاليات ومبادرات

يتزامن تقويم دبي السنوي لقطاع التجزئة 2020 مع انطلاق الدورة الخامسة والعشرين من مهرجان دبي للتسوّق، والذي سينطلق في 26 ديسمبر 2019 حاملاً معه عروضاً وجوائز أكبر من السابق.

وسيشمل التقويم كذلك المهرجانات والفعاليات التالية: مهرجان دبي للتسوّق، موسم الاحتفالات الروسية، رأس السنة الصينية، التخفيضات الختامية لمهرجان دبي للتسوّق، مهرجان دبي للمأكولات، انطلاق موسم أزياء ربيع/صيف 2020، مهرجان دبي للمفروشات، رمضان في دبي، العيد في دبي (فعاليتين)، 3 أيام من التخفيضات الكبرى (فعاليتين)، مفاجآت صيف دبي، التخفيضات الختامية لمفاجآت صيف دبي، انطلاق موسم أزياء خريف/شتاء 2020، تحدي دبي للياقة، مهرجان ديوالي في دبي، وهدايا نهاية الأسبوع.