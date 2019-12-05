«فيتش»: نظرة مستقرة لبنوك الإمارات في 2020

المصدر: دبي - سيد صالح

توقّعت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني نظرة مستقبلية مستقرة لبنوك الإمارات، والبنوك العاملة في الدول الأعضاء بمجلس التعاون الخليجي عموماً في عام 2020.

ورجّح تقرير «فيتش» أن تحتفظ معدلات السيولة في بنوك الإمارات والمنطقة بأدائها القوي خلال العام المقبل، كما توقّع الشيء نفسه للأداء والأرقام المتعلقة بمعدلات الربحية. وفيما يتعلق بالاحتياطات الرأسمالية لدى البنوك، فتوقّع التقرير أن تظل مناسبة في 2020 وكافية لتغطية كل المخاطر المحتملة، مرجّحاً أن يبقى معدل النمو الائتماني خلال العام المقبل متراوحاً بين 3% و5%، وهو نفس معدله خلال العام الجاري.

وأكد التقرير أن النظرة المستقبلية المستقرة تشمل 98% من البنوك العاملة في المنطقة، وأنها تعد بمثابة ترجمة لنفس النظرة المستقرة لكل صناديق الاستثمار السيادية العاملة في المنطقة، ومنحت «فيتش» 90% من بنوك المنطقة تصنيفات لجدارتها الائتمانية تقع ضمن الدرجة الاستثمارية. ومنحت «فيتش» نظرة مستقبلية مستقرة أيضاً خلال العام المقبل لمؤسسات المنطقة.

وأكد التقرير أن الإنفاق الحكومي سيظل المحرك الأساسي للنشاط الاقتصادي في دول المنطقة. وأضاف أن اقتصادات دول المنطقة تشهد حالياً مرحلة تحوّل نوعي نتيجة اتجاه المؤسسات الحكومية إلى المزيد من الإنفاق على قطاعات بعينها، كالتعليم، والسياحة، والبنية التحتية.