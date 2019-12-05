اقتصادية دبي و«فيزا» تروّجان التجارة غير النقدية

المصدر: دبي - البيان

وقعت اقتصادية دبي مؤخراً مذكرة تفاهم مع شركة «فيزا» للترويج للتجارة غير النقدية ونمو الأعمال التجارية من خلال «برنامج ولاء فيزا».

وتستهدف المذكرة التنسيق والتعاون بين الطرفين لتسهيل مزاولة الأعمال وقيادة الاقتصاد غير النقدي عبر الشراكة مع التجار وتشجيعهم على توفير حوافز لشراء المنتجات بالبطاقات في المتاجر وعبر الإنترنت، وتحفيز المستهلك لاختيار طرق الشراء غير النقدي في دبي وخارجها، ويكون التسجيل في هذه المبادرة مجانياً لجميع التجار المؤهلين. وقع المذكرة في مبنى اقتصادية دبي بقرية الأعمال، علي إبراهيم نائب مدير عام اقتصادية دبي؛ وشاهباز خان، مدير عام فيزا في الإمارات.

وقال علي إبراهيم: تمثل المذكرة جانباً من جهودنا الهادفة إلى توفير الدعم للمستهلكين والتجار على حد سواء، وإطلاق الحزم التحفيزية التي تعود بالنفع على طرفي العلاقة في السوق.

ومن شأن تعاوننا مع الشركاء العالميين مثل «فيزا»، المساعدة على ترسيخ مكانة الإمارة، كواحدة من أبرز وجهات التسوق في العالم، وأفضلها من حيث الثقة والمصداقية، كما تساعدنا في جمع الكثير من البيانات والمعلومات حول أنماط التسوق والاستهلاك، والاستفادة منها في صياغة خططنا واستراتيجياتنا الموجهة لدعم بيئة الأعمال في دبي.

وبموجب الاتفاقية ستقوم اقتصادية دبي من خلال قطاع التسجيل والترخيص التجاري بتزويد «فيزا» ببيانات الشركات المسجلة في نظامها ليتم تحديد معايير اشتراك التجار في هذه المبادرة، بما في ذلك الحدان الأدنى والأقصى للخصم، وفئات التجار، وأدنى وأقصى فترة زمنية لمدة العرض، كما يحتفظان بالحق في رفض التجار غير المتوافقين مع معايير الاشتراك في المبادرة وعروضهم غير المناسبة.

وتتضمن المذكرة تنظيم برامج توعوية حول المبادرة.