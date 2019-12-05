اقتصادية دبي تصدر 17 ألف عقد تأسيس إلكتروني

المصدر: دبي - بشار باغ

أصدر قطاع التسجيل والترخيص التجاري في دائرة التنمية الاقتصادية بدبي 17494 عقد تأسيس إلكترونياً منذ بداية العام، بما نسبته 82% من إجمالي عقود التأسيس، إضافة إلى 7415 ملحق عقد تأسيس إلكتروني بما نسبته 80% من إجمالي ملاحق التعديل.

وتضمن ذلك 418 رخصة تم إصدارها من خلال الموافقة على الرسائل النصية التي تصل المتعاملين من الرقم 6969 دون الحاجة إلى مراجعة اقتصادية دبي أو مراكز الخدمة المعتمدة.

وتنوعت عقود التأسيس التي تم تصديقها إلكترونياً حسب النشاط، وجاء في مقدمتها الأنشطة المهنية بنسبة 63.1% أي 11040 عقداً، ثم التجارية بنسبة 35.2% أي 6166 عقداً، ثم السياحية 1.3%، أي ما يعادل 222 عقداً والصناعية 0.4% أي 66 عقداً.

وتصدرت الشركات ذات المسؤولية المحدودة قائمة الشكل القانوني لإصدار عقود التأسيس الإلكترونية، إذ وصلت نسبتها إلى 44%، تبعها الشكل القانوني «شركة أعمال مدنية»، إذ وصلت نسبتها 41%.

دور حيوي

وفي تصريحات لـ«البيان الاقتصادي»، قال عمر المهيري، مدير إدارة التطوير والمتابعة بقطاع التسجيل والترخيص التجاري: «تؤكد هذه الأرقام الدور الحيوي لاقتصادية دبي في تعزيز المسيرة التنموية لاقتصاد الإمارة وسعيها إلى تسهيل حركة ومزاولة الأعمال في دبي، ويأتي تصديق عقود التأسيس وجميع الملاحق التابعة لها إلكترونياً لدى اقتصادية دبي وجميع مراكز الخدمة المعتمدة تنفيذاً لمرسوم صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، الخاص بالقانون الاتحادي رقم (7) لعام 2018 في شأن تعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2015 في شأن الشركات التجارية».

وأضاف: «نسعى من خلال استراتيجيتنا والجهود المتواصلة إلى تسهيل حركة ومزاولة الأعمال في دبي، واستمرار تنافسية الإمارة، وقدرتها الجاذبة على استقطاب الشركات والمستثمرين الراغبين في النمو المستدام، وتوسيع أعمالهم في مختلف القطاعات الاقتصادية بدبي».

رؤية

ويأتي إصدار عقد التأسيس إلكترونياً وفي زيارة واحدة تجسيداً لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، للتحول للمدينة الأذكى في العالم، إذ تركز استراتيجية اقتصادية دبي على تسهيل مزاولة الأعمال وبدء النشاطات التجارية، وتوفير الوقت أمام العملاء من رجال الأعمال لإنجاز تعاملاتهم بكل سلاسة بإمارة دبي. ويعمل قطاع التسجيل والترخيص التجاري على توفير أرقى وأذكى الخدمات للمتعاملين، وتسهيل آلية مزاولة الأعمال في شتى المجالات، إضافة إلى مواكبة أحدث التقنيات والخدمات الرقمية والتطور التكنولوجي العالمي على مستوى دولة الإمارات، وإمارة دبي على وجه الخصوص.

دليل العقود

وأعدّ قطاع التسجيل والترخيص التجاري دليلاً عن إصدار وتعديل عقود التأسيس يحتوي على معلومات شاملة عن إصدار عقد التأسيس ومرفقاته، إذ صُمم لتزويد متعاملي اقتصادية دبي بالمعلومات التي يحتاجون إليها لضمان إتمام وإنجاز معاملاتهم وطلباتهم، والإجابة عن استفساراتهم ومتابعتها بأقصى سرعة ممكنة تلبي احتياجاتهم.

ويضم الدليل أشكال عقود التأسيس التي تقوم اقتصادية دبي بإصدارها وتصديقها وإصدار ملحقات لها في حال التعديل، ومنها: عقد وكيل خدمات؛ عقد تأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة؛ عقد تأسيس شركة الشخص الواحد ذات مسؤولية محدودة؛ رسوم طلب ملحق تعديل عقد تأسيس؛ وثائق المطلوبة من الشخص الاعتباري؛ خدمة إرسال الرسائل النصية، وطلب ملحق تعديل عقد تأسيس (إضافة/‏ انسحاب شريك، تغيير اسم تجاري، إضافة نشاط للسجل، إضافة /‏تغيير/‏حذف نشاط، تعديل رأس المال، تغيير اسم شريك/‏ مدير، تغيير جنسية شريك/‏ مدير، إضافة /‏تغيير/‏ حذف مدير، تغيير نسبة الحصص، تغيير الشكل القانوني من مؤسسة فردية إلى شركة ذات مسؤولية محدودة، تغيير الشكل القانوني من مؤسسة فردية إلى شركة الشخص الواحد، وتغيير وكيل خدمات محلي للمؤسسة).