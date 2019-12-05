«الكود العالمي» يؤسس فرعاً بدبي

المصدر: دبي ـ سيد صالح

أعلن «مجلس الكود الدولي»، أكبر منظمة أمريكية وعالمية لتطوير نظم البناء، عن تأسيس أول فرع عالمي له خارجي حدود أمريكا، واختار دبي لتكون مقراً لهذا الفرع.

وذكر المجلس أن فرع دبي سيتيح الفرصة للمجلس للبناء على خبرته التي تتجاوز 25 عاماً من البناء في المنطقة، كما ستزوده بتواجد محلي شديد الأهمية لبناء وتعزيز علاقات مع الشركاء والأطراف أصحاب المصلحة، فضلاً عن اكتشاف ما تتيحه المنطقة من فرص إضافية لتعزيز نظم السلامة في المباني والإنشاءات وفقاً للمعايير العالمية. وقالت «جودي زاكريسكي، نائبة رئيس المجلس: «يعد مكتب دبي بمثابة خطوة رائعة صوب تنفيذ مهمتنا المتمثلة في تقديم منتجاتنا وخدماتنا في كافة أنحاء العالم».

يُذكر أن المجلس تولى رعاية حملة «اكتشفوا أمريكا»، والتي تم إطلاقها في الإمارات، وذلك احتفاءً بالعلاقات التجارية بين أمريكا ودول الخليج عموماً، والإمارات خصوصاً.