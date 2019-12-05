«ماجد الفطيم» تستثمر 3.6 مليارات درهم إضافية في مصر خلال 3 سنوات

المصدر: القاهرة - وكالات

أعلن الرئيس التنفيذي لمجموعة ماجد الفطيم أن المجموعة استثمرت 28 مليار جنيه (6.38 مليارات درهم) في مصر منذ نهاية 2015 وحتى الآن، وستستثمر 16 مليار جنيه (3.65 مليارات درهم) إضافية خلال العامين إلى الثلاثة أعوام المقبلة.

ومن المقرر أن تفتتح المجموعة اليوم مول سيتي سنتر ألماظة بتكلفة استثمارية تصل إلى 9.350 مليارات جنيه تزامناً مع تنظيم النسخة الأولى من سلسلة احتفالات الصداقة الإماراتية - المصرية، والتي تقام في القاهرة من يوم 4 وحتى 7 ديسمبر 2019. وسيتم عرض برنامج الفعاليات المصمم بعناية في سيتي سنتر ألماظة. وقال آلان بجاني: «استثمرنا بمصر 28 مليار جنيه منذ نهاية 2015 وحتى الآن في العديد من المشروعات مثل مول مصر وسيتي سنتر ألماظة وفوكس سينما وبالمتاجر (كارفور). و «سنستثمر 16 مليار جنيه خلال عامين إلى ثلاثة أعوام بمصر بما في ذلك 14 مليار جنيه في قطاع مراكز التسوق».

وقال بجاني إن مجموعته ستفتتح «سبعة متاجر لكارفور في أوزبكستان بجانب افتتاح أول فرع في أوغندا في السادس عشر من هذا الشهر».

وقال: «لدينا خطة استثمارية في السعودية بنحو 16 مليار ريال، منها مليارا ريال لشاشات عرض فوكس سينما.. لدينا حالياً أكثر من 100 شاشة، وهناك خطة للوصول إلى 600 شاشة في 5 سنوات».