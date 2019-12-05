«طيران الإمارات» أكثر شركات القطاع ربحية بالمنطقة

المصدر: دبي - وائل الخطيب

تصدرت طيران الإمارات، شركات الطيران في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من حيث حجم الربحية، في حين حلت الشركة في المركز العاشر عالمياً على الرغم من التحديات التي تواجه صناعة النقل الجوي في المنطقة وذلك وفق تصنيف موقع «إنسايدر مونكي» الذي أصدره حديثاً عن أكثر شركات الطيران ربحية في 2018.

وقال التقرير إن طيران الإمارات تصنف من خلال تشغيلها لأكثر من 3600 رحلة أسبوعياً، على أنها أكبر شركة طيران في الشرق الأوسط.

وأضاف أن الشركة تنقل المسافرين إلى أكثر من 150 مدينة في 80 دولة، وصنفت طيران الإمارات رابع أكبر شركة طيران من حيث إيرادات الركاب بالكيلومترات. وهو ثاني أكبر تصنيف عندما يتعلق الأمر بكيلومترات الشحن الجوي.

وحققت الشركة إيرادات بلغت 29.8 مليار دولار في عام 2018، ما أدى إلى ربح صاف قدره 237 مليون دولار.

واعتمد التقرير في وضع قائمة شركات الطيران الأكثر ربحية في العالم، على إجمالي مبلغ الأرباح المتحققة في عام 2018. كما أورد الإيرادات الناتجة بالإضافة إلى إجمالي الرحلات الجوية المشغلة، ما يؤكد هيمنتها في الصناعة.