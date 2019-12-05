تصنيف قوي لشركة الاتحاد لائتمان الصادرات

المصدر: أبوظبي - البيان

حصلت شركة الاتحاد لائتمان الصادرات على تصنيف للقوة المالية للتأمين والقدرة الائتمانية بدرجة AA- (قوي جداً) مع نظرة مستقبلية مستقرة من وكالة فيتش للتصنيف الائتماني.

ويعكس التصنيف أهمية الدور الذي تقوم به شركة الاتحاد لائتمان الصادرات في دعم التنويع الاقتصادي الوطني، ويؤكد قوة المركز المالي للشركة وقدرتها على حماية المصدرين والمستثمرين في الدولة عند العمل في الأسواق العالمية.

وذكر تقرير فيتش أن الشركة التي تأسست لحماية الشركات التي تتخذ من الإمارات مقراً لها والعاملة في النشاطات والمجالات غير النفطية ضد عدم السداد من قبل المشترين وحماية الاستثمارات خارج الإمارات ضد المخاطر السياسية ودعم المناقصات الدولية للشركات، تلعب دوراً مهماً في تعزيز صادرات الإمارات غير النفطية وتجارتها واستثماراتها وتطوير القطاعات الاستراتيجية بما يتماشى مع الأجندة الاقتصادية لرؤية الإمارات 2021.

وطبقاً لتقرير فيتش فإن الشركة تتمتع بمركز مالي قوي جداً، مدعوماً بقاعدة رأسمالية قوية وهي حالياً لها تعرُّض محدود للمخاطر الناجمة عن أقساط التأمين. ويتوقع أن يصل إجمالي التعرض للتأمين إلى 109 ملايين درهم نهاية 2019، في حين يبلغ إجمالي رأس المال المدفوع 250 مليون درهم، مع التزام إضافي بقيمة 750 مليون درهم من قبل المساهمين في الشركة.