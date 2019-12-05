4 مؤسسات دولية ترسم صورة إيجابية لاقتصاد الإمارات

المصدر: أبوظبي - وام

رسمت 4 مؤسسات مالية دولية صورة إيجابية ومتفائلة عن أداء اقتصاد الإمارات حتى 2020. وضمت قائمة المؤسسات الدولية التي أكدت قوة الاقتصاد الإماراتي وقدرته على مواصلة النمو البنك وصندوق النقد الدوليين، إلى جانب معهد التمويل الدولي ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «الاونكتاد» وهي مؤسسات تصنف في مقدمة المؤسسات الدولية الوازنة عالمياً.

ومن المتوقع حسب - المؤسسات ذاتها - ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي الاسمي للإمارات إلى 1.65 تريليون درهم خلال 2019، مدعوماً بالسياسات الاقتصادية المرنة والتنويع الاقتصادي وخطط الإنفاق الحكومي.

وأظهرت تقديرات صندوق النقد الدولي استمرار النمو الحقيقي للدولة خلال 2019-2020 وذلك بدعم من ارتفاع معدل النمو الحقيقي غير النفطي إلى جانب عوامل أخرى محفزة. وطبقاً لتقديرات البنك الدولي من المنتظر أن يسجل معدل النمو الحقيقي للإمارات مزيدا من الارتفاع خلال عامي 2019 و2020. ويتبنى معهد التمويل الدولي النظرة ذاتها تجاه التوقعات الإيجابية للاقتصاد الإماراتي.

وتشير تقديرات «أونكتاد» إلى ارتفاع معدل النمو خلال 2019 -2020 وأرجعت الأداء الإيجابي في جوهره إلى زيادة معدل النمو الحقيقي غير النفطي للدولة خلال العام الجاري والفترة القادمة بشكل عام.