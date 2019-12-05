«ديار للتطوير» و«بنك دبي الإسلامي» يوفران حلول تمويل سكني

المصدر: دبي - البيان

أعلنت «ديار للتطوير» التعاون مع «بنك دبي الإسلامي»، للاستفادة من حلول التمويل السكني التي يوفرها البنك، والتي تتيح للعملاء الراغبين بشراء وحدات سكنية في مشروع «ميدتاون» إمكانية سداد كامل المبلغ عند استلام وحداتهم عبر برامج تمويل سكني مرنة بأقساط شهرية تصل حتى 25 عاماً مع خيارات تمديد الدفعات بأسعار تنافسية ورسوم مخفضة من بنك دبي الإسلامي.

وقال سعيد القطامي الرئيس التنفيذي لشركة «ديار للتطوير»: تأتي الشراكة لتوفير التمويل في توقيت مثالي، فهي تتزامن مع بدء تسليم وحدات منطقة «أفنان» في مشروع «ميدتاون» وقرب انتهاء الأعمال في منطقة «دانية». وكانت «ديار» أعلنت بداية نوفمبر بدء تسليم الوحدات السكنية في منطقة «أفنان»، أول مرحلة يجري استكمالها من أصل 6 مراحل يحتضنها مشروع «ميدتاون» المتكامل في مدينة دبي للإنتاج.