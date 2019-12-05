مشاركة فاعلة للإمارات بالمؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية 2019

المصدر: دبي - البيان

اختتمت الإمارات مشاركتها في المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية لعام 2019، والذي عقد أخيراً في شرم الشيخ بمشاركة 165 دولة عضوة، حيث شاركت الدولة بوفد رفيع.

وتميزت مشاركة الدولة بفاعليتها، حيث ساهمت بشكل كبير في تسليط الضوء على دور المجموعة العربية، وتقديم العديد من أوراق العمل والمساهمات الفعالة حول جميع بنود جدول الأعمال، وأيضاً قدمت عدداً من المقترحات التي ساعدت في تقريب المواقف بين الدول المشاركة ووضع حلول توافقية للوصول إلى نتائج مرضية للجميع، واستطاعت تحقيق مكاسب عديدة للدولة بشكل خاص وللمنطقة العربية بشكل عام.

وقال المهندس طارق العوضي، المدير التنفيذي لإدارة الطيف الترددي، رئيس فريق العمل العربي الدائم للطيف الترددي: يأتي نجاح مشاركة الدولة في المؤتمر نتيجة التحضير المبكر، والذي بدأ مباشرة بعد انتهاء المؤتمر العالمي السابق WRC-15، حيث تم تشكيل الفريق الوطني للتحضير للمؤتمر العالمي WRC-19 برئاسة الهيئة ومشاركة جميع الجهات الحكومية ذات العلاقة وكذلك المشغلين والموردين، وذلك للاستفادة من خبراتهم في تحقيق مصالح الدولة.