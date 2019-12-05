«فاونديشن القابضة» تبرم صفقات في شركات خاصة بـ500 مليون درهم

المصدر: دبي - البيان

نجحت «فاونديشن القابضة» في توسعة محفظتها من المشاريع في قطاعي الرعاية الصحية والتعليم في الهند، وذلك عبر عقد صفقتين، إضافة إلى خطط لصفقة واحدة أخرى بنهاية العام الحالي في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي.

وتعتزم الشركة طرح أسهم شركتين من الشركات الأربع للاكتتاب العام خلال الأعوام الثلاثة إلى الخمسة القادمة.

وأبرم فريق الاستثمار في «فاونديشن القابضة» استثمارات في شركات خاصة بقيمة 500 مليون درهم، من شأنها أن تؤثر إيجابياً على نحو مليوني شخص، وأن توفر فرص عمل لأكثر من 5000 شخص.

وفي إطار التزامها بالاستثمار في المشاريع ذات الأثر الاجتماعي، تدمج سياسة الاستثمار المستقبلية للشركة عناصر الاستدامة ضمن معايير الاستثمار الخاصة بها، والالتزام في الوقت نفسه بتعزيز الأثر الإيجابي على العوائد الاقتصادية لأصحاب المصلحة على المدى البعيد.