«الخليج للاستثمار الإسلامي» تتخارج من استثمار عقاري

المصدر: دبي ـ البيان

أعلنت شركة «الخليج للاستثمار الإسلامي» ومقرها الإمارات تخارجها الناجح بقيمة 155 مليون دولار مع مجموعة من مستثمريها من صفقة مركز «أمازون» اللوجستي في ألمانيا.

والتخارج يعني أرباحاً صافية على المستثمرين تتجاوز 30% على مدى سنتين، هما عمر الاستثمار. وصلت قيمة الأصول المدارة من قبل شركة الخليج للاستثمار الإسلامي إلى 1.4 مليار دولار. وتستهدف الشركة رفع الأصول المدارة إلى 2 مليار دولار خلال عام 2020.

وقال محمد الحسن، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لدول التعاون في الشركة: الاستثمار في أسهم الملكية الخاصة حقق أداء مميزاً ومهد الطريق للتوسع في اقتناص المزيد من الفرص المدرة للدخل في محفظة الشركة العقارية والتي وصلت إلى 900 مليون دولار. ونطمح ببلوغ 1.5 مليار دولار عبر صفقات أخرى في الولايات المتحدة وأوروبا.