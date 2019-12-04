"موانئ دبي العالمية" تستحوذ على حصة 77 % بمجموعة "فيدرتك جروب"

المصدر: وام

أعلنت "يوني فيدر" وهي شركة مملوكة بالكامل لشركة "موانئ دبي العالمية" استحواذها على حصة نسبتها 77 في المائة في مجموعة "فيدرتك جروب".

تشكّل هذه الصفقة - التي من المتوقع إتمامها في الربع الأول من عام 2020 - الخطوة الأحدث ضمن رؤية "موانئ دبي العالمية" لبناء قدرات لوجستية شاملة تلبي احتياجات خطوط الشحن ومالكي البضائع.

ويسهم الاستحواذ على "فيدرتك" في توسيع نطاق عروض الشركة من خدمات السفن متوسطة الحجم لشحن الحاويات والنقل البحري الساحلي قصير المدى إلى مناطق جغرافية متعددة.

وتدير "فيدرتك جروب" التي تأسست عام 2003 وتتخذ من سنغافورة مقراً لها شركتين هما "فيدرتك" وهي شركة مستقلة متخصصة في خدمات السفن متوسطة الحجم لشحن الحاويات و"بيرما" وهي شبكة إقليمية للنقل البحري الساحلي قصير المدى.

وتعمل الشركتان في السوق نفسه وتساهمان بربط الطريق التجاري الأسرع نمواً بين آسيا والشرق الأوسط عبر شبه القارة الهندية.. وترسو سفن مجموعة "فيدرتك" في 50 ميناء وتدرّ عائدات تبلغ حوالي 200 مليون دولار أمريكي سنوياً من مجموعة متنوعة من العملاء وتنقل سنوياً أكثر من 600 ألف حاوية نمطية قياس 20 قدماً.

وتعد "يوني فيدر" التي استحوذت عليها "موانئ دبي العالمية" عام 2018 شركة للخدمات اللوجستية المتكاملة وتمتلك أكبر شبكة خدمات السفن متوسطة الحجم لشحن الحاويات والنقل البحري الساحلي قصير المدى وأفضلها ترابطاً في شمال أوروبا إذ تربط بين نحو 100 ميناء.

وستتمكّن "يوني فيدر" من خلال "فيدر تك" و "بيرما" من تقديم خدمات السفن متوسطة الحجم لشحن الحاويات والنقل البحري الساحلي الإقليمي قصير المدى في شمال أوروبا والبحر الأبيض المتوسط وشمال أفريقيا وحالياً في آسيا وشبه القارة الهندية.

وتهدف "موانئ دبي العالمية" إلى الإبقاء على منصة مستقلة للمستخدم العادي فضلاً عن تعزيز الفعالية لتقديم حل لوجستي أكثر تكاملاً لجميع عملائها.

وتمثّل الهدف الاستراتيجي لشركة "موانئ دبي العالمية" في خلق قيمة إضافية عبر استخدام الخبرة الإدارية لشركة "يوني فيدر" لتكرار النموذج خفيف الأصول في مناطق أخرى.. وتعتبر صفقة مجموعة "فيدر تك جروب" المرحلة الأولى في العملية المتواصلة لخلق القيمة.

وقال سلطان أحمد بن سليم رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمجموعة "موانئ دبي العالمية" إن الاستحواذ على حصة في "فيدر تك جروب" يمثل خطوة استراتيجية أخرى في رؤية المجموعة المتمثلة ببناء قدرات لوجستية شاملة وتقديم مجموعة خدمات متكاملة تعمل أيضا على إشراك العملاء النهائيين والتجار إلى جانب تحسين العمليات.. مشيرا الى أن "فيدر تك جروب" تتمتع بسمعة طيبة باعتبارها شركة موثوقة ومستقلة لخدمات السفن متوسطة الحجم لشحن الحاويات ومشغلاً إقليمياً للنقل البحري الساحلي الإقليمي قصير المدى.. وأعرب عن سعادته بإضافة هذه الميزة الهامة إلى محفظة أعمالهم المتنامية.

وأضاف أن هذا الاستحواذ يتيح لهم الانفتاح على التجارة الساحلية قصيرة المدى وسريعة النمو في شبه القارة الهندية استكمالاً لاستراتيجية المجموعة اللوجستية الحالية الخاصة بالهند. لافتا إلى أن المرحلة التالية والوشيكة من مشروع التطوير تتمثل في إطلاق خدمة مخصصة وف الة لمنطقة الهند-الخليج التي تعتبر خطاً هاماً بالنسبة لعملاء المجموعة.