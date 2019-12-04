«عالم فيراري أبوظبي» الأفضل عالمياً للعام الرابع على التوالي

المصدر: دبي - سيد صالح

اختيرت «عالم فيراري أبوظبي» بوصفها أفضل مدينة ملاهي في العالم للسنة الرابعة على التوالي، وفقاً لنتائج «جوائز السفر العالمية، 2019» التي أُعلنت أمس في الحفل السنوي لتوزيع الجوائز.

ووفقاً لما نشرته شبكة «فوكس نيوز» ، أقيم حفل الأمس في «دار الأوبرا الملكية» بالعاصمة العمانية مسقط. وذكرت الشبكة أن «عالم فيراري أبوظبي» تفوقت، للمرة الرابعة على التوالي، على مدينة ملاهي «ديزني لاند» العريقة بفروعها الثلاثة: الأمريكية في «فلوريدا»؛ والأوروبية في «باريس»؛ والآسيوية في «شنغهاي».

ونشرت الشبكة تقريراً عن «عالم فيراري أبوظبي» بمناسبة الفوز، وذكرت في تقريرها أن عمر المدينة يبلغ عقداً كاملاً، وأنها تعمل بموجب ترخيص من شركة «فرح إدارة الحدائق الترفيهية» التي تتولى إدارتها وتشغيلها.