الإمارات الأولى إقليمياً في جاذبية البنية التحتية 2019

المصدر: دبي - وائل الخطيب

حلت الإمارات في المرتبة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، فيما تبوأت المرتبة 13 عالمياً في مؤشر «تجسير القارات- البنية التحتية 2019» الصادر حديثاً عن شركة «CMS» بالتعاون مع شركة «Inspiratia»، متفوقة على اليابان، وإسبانيا وكوريا الجنوبية والصين وإيطاليا وماليزيا والهند وروسيا وجنوب أفريقيا.

وقال التقرير إن المدن الذكية في الشرق الأوسط وعلى رأسها مدن الإمارات تشكل المستقبل في ضوء استمرار الاستثمارات التي يقودها القطاع العام في المنطقة، مضيفاً أن الشرق الأوسط يتقدم بسرعة ليصبح مركزاً عالمياً ومستداماً للمدينة الذكية.

وأضاف أن تمويل مشاريع واسعة النطاق في المنطقة لا يزال قائماً بتمويل كبير من الدولة، رغم أن حصة التمويل الخاص ما زالت بطيئة، لكنها تتزايد باطراد. مشيراً إلى أن التشريعات الداعمة للشراكة بين القطاعين العام والخاص في الإمارات من شأنها تعزيز ثقة المستثمر ودعم التنوع الاقتصادي.

وأفاد بأن الإمارات ممثلة في كل من دبي وأبوظبي تزخر بمجموعة ضخمة من مشاريع الطاقة، والنقل والمياه ومشاريع البنية التحتية الرقمية.

وتصدرت ألمانيا المؤشر الذي ضم 50 دولة، تلتها مباشرة هولندا في المركز 2 ثم سنغافورة وأستراليا وكندا في المراكز 3، 4، 5 على التوالي. وجاءت الجزائر وإيران في ذيل القائمة في المركزين 49 و50 على التوالي. وعربياً حلت السعودية في المركز 21 وعمان 34 والكويت 35.