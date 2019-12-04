رأس الخيمة تطلق مهرجان الكورنيش للمشاريع الصغيرة

المصدر: رأس الخيمة ـ أحمد أبوالفتوح

أطلقت دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة مهرجان الكورنيش 2019 في دورته الجديدة كتطوير لمعرض «لمسات وطنية» بهدف دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة واستقطاب المشاريع المحتملة وذلك تماشياً مع استراتيجية الدائرة في دعم المواطنين لافتتاح مشاريعهم الخاصة، ضمن مبادرة «رخص الغد».

وأكد الدكتور عبد الرحمن الشايب النقبي مدير عام التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة أن المهرجان يساهم في دعم أصحاب المشاريع الوطنية من مختلف المراحل العمرية، وذلك مع ارتفاع عدد الرخص المشاركة في المهرجان بنسبة 25% مقارنة عن الدورة السابقة، حيث بلغ عدد الرخص المشاركة 66 رخصة، بينها 45 جناحاً تابعاً لمشاريع رخص الغد المنزلية، و15 رخصة تجارية، و6 عربات للوجبات الجاهزة.

وأشار إلى أن تزامن المهرجان مع عطلة اليوم الوطني الثامن والأربعين على كورنيش القواسم ساهم في استقطاب 15 رخصة من خارج الإمارة للمشاركة في الفعاليات ضمن استراتيجية الدائرة الخاصة بتقديم وسائل الدعم والمحفزات للرخص المستقبلية المحتملة، ويتضمن المهرجان العديد من الفعاليات التراثية والفنية بمشاركة فرق الجاليات المقيمة في الدولة إضافة لمسابقة التحدي العسكرية برعاية إدارة الدفاع المدني في رأس الخيمة، وتقديم عروض عسكرية لمدة 6 أيام.

وأكد محمد المحمود نائب المدير العام بالوكالة مدير إدارة تطوير الأعمال بالدائرة، أن الدائرة قدمت العديد من التسهيلات للرخص المشاركة منها إصدار رخصة تجارية خلال ساعتين لأحد المشاريع من خارج الإمارة للمشاركة بالمهرجان الذي تضاعفت مساحته الإجمالية إلى 100% مقارنة بالدورات السابقة، وذلك بهدف استقطاب وتشجيع الشباب على افتتاح مشاريعهم الوطنية الخاصة وتنمية قدراتها التنافسية.

وأشار إلى أن الدائرة تدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة عبر العديد من المبادرات وفي مقدمتها «رخص الغد» لتطوير ريادة الأعمال لدى المواطنين من خلال التسهيلات المقدمة لهم للعمل من المنزل، وتقليل المصروفات على صاحب الترخيص كون الرخصة لا تحتاج إلى محل خاص لمزاولة النشاط، والحد من ممارسة أفراد أو أشخاص نشاط تجاري بدون ترخيص، حيث يقتصر الترخيص على المواطنين، وتقديم الإعفاء لأصحاب الهمم، ومن يبلغ أكثر من 50 عاماً، وأسر نزلاء المؤسسات العقابية من الأم، الأب، الزوجة، الأبناء (الولد ممن ليس لديه عمل، والبنت غير المتزوجة) من أية رسوم تسجيل لرخصة الغد.