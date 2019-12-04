الشارقة تستكشف الفرص الاستثمارية مع الدول الأوروبية

المصدر: الشارقة - البيان

نظّم مكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر «استثمر في الشارقة»، التابع لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق)، مؤخراً «ملتقى الأعمال بين الشارقة والدول الأوروبية» في «غرفة تجارة وصناعة الشارقة» بالتعاون مع المجلس الألماني الإماراتي المشترك للصناعة والتجارة، بهدف استكشاف الفرص الاستثمارية بين الشارقة ومراكز القوى التجارية في القارة الأوروبية، إلى جانب عرض الشراكات التي توفرها مختلف المجالات القادرة على جذب المستثمرين الأوروبيين إلى الإمارة.

وسلط الملتقى الضوء على أهم القطاعات الحيوية في الإمارة التي تؤدي دوراً مهماً في إثراء جاذبية الاستثمار الأجنبي المباشر مثل النقل والخدمات اللوجستية، والصناعات الخفيفة، والسفر والترفيه، والبيئة، والتقنية والابتكار، والرعاية الصحية، والتعليم والبحوث، والشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة.

حضر الملتقى مروان السركال، الرئيس التنفيذي لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق)، والدكتور خالد المدفع رئيس مدينة الشارقة للإعلام (شمس)، وحسين المحمودي، الرئيس التنفيذي لمجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار، وسعود المزروعي مدير هيئة المنطقة الحرة بالحمرية وهيئة المنطقة الحرة لمطار الشارقة ، وسالم عمر سالم، مدير المنطقة الحرة لمدينة الشارقة للنشر، ومحمد المشرخ، المدير التنفيذي لمكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر.

علاقات تجارية

وأوضحت تاينا ستيري المستشار التجاري لبعثة الاتحاد الأوروبي بالإمارات وصول حجم التبادل التجاري بين الجانبين إلى 200 مليار درهم العام الماضي، ونمو حجم الصادرات من الاتحاد الأوروبي إلى الإمارات 35% العام الماضي مقارنة بعام 2017.

وتحتضن الشارقة المئات من الشركات الأوروبية، منها، 423 شركة فرنسية، و396 شركة ألمانية، و148 شركة بلجيكية، و96 شركة إسبانية، و92 شركة سويسرية، و86 شركة برتغالية، و18 شركة هولندية.