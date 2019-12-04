«نيرفانا» تحصد 3 من جوائز السفر العالمية

المصدر: أبوظبي - البيان

حصدت شركة نيرفانا للسفر والسياحة 3 جوائز خلال حفل توزيع جوائز السفر العالمية 2019، حيث حصلت على لقب «أفضل الشركات المنظمة للرحلات السياحية الفاخرة في الشرق الأوسط» للمرة الرابعة على التوالي، وعلى جائزة «أفضل شركة منظمة للرحلات السياحية في الإمارات» للمرة الخامسة على التوالي.

وأفضت نتائج التصويت إلى فوز شركة نيرفانا للسفر والسياحة بجائزة «أفضل وكالات السفر التجارية في العالم لعام 2019»، وجائزة «أفضل شركة منظمة للرحلات السياحية الفاخرة في العالم لعام 2019»، و«أفضل شركة منظمة للرحلات السياحية في العالم لعام 2019».

وأقيم الحفل النهائي لتوزيع جوائز السفر العالمية في دار الأوبرا السلطانية في مسقط بعمان. وتكرم الجوائز الشركات العاملة في مجال السياحة والضيافة والسفر لنجاحها وتميزها.