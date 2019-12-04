«جنة» أفضل علامة تجارية للضيافة الحلال الفاخرة

المصدر: أبوظبي ـ البيان

حصلت مجموعة فنادق ومنتجعات جنة على جائزة «أفضل علامة تجارية للضيافة الحلال الفاخرة في العالم لعام 2019» للمرة الثانية على التوالي، وذلك ضمن مشاركتها في حفل جوائز السفر العالمية السادسة والعشرين.

وقالت آنا أسيستيو، مديرة التسويق الرقمي لدى مجموعة فنادق ومنتجعات جنة: فوز المجموعة بهذه الجائزة هو نتاج التزامنا الثابت بتلبية كافة احتياجات ضيوفنا وشركائنا. وتمتلك مجموعة جنة عدداً من المنشآت الفاخرة في مختلف أنحاء دولة الإمارات.

وقال غراهام كوك، مؤسس جوائز السفر العالمية: شكلت السنوات السابقة تحدياً بالنسبة لكافة الجهات العاملة في مجال السياحة والسفر والضيافة. وقد أثبت الرابحون النهائيون التزامهم ونجاحهم المذهل من خلال تقديم خدمات ضيافة ذات مستويات عالمية تتماشى مع احتياجات الاقتصاد العالمي.