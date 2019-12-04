انطلاق معرض الشرق الأوسط للمنتجات العضوية في دبي

المصدر: دبي - البيان

افتتح معالي الدكتور ثاني الزيودي، وزير التغير المناخي والبيئة، أمس، فعاليات معرض الشرق الأوسط للمنتجات العضوية والطبيعية في دبي، والذي تتواصل فعالياته حتى الغد.

واستقطب المعرض أكثر من 200 شركة من 56 دولة مع حضور قوي لكوريا وعودة تركيا وماليزيا وغانا للمشاركة.

ويتوقع الحدث حضور أكثر من 10000 من المشترين التجاريين وأكثر من 500 من كبار الشخصيات من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وتتضمن دورة هذا العام اثنتين من الميزات التفاعلية الأولى جناح «المذاق المحلي» المنتجات العضوية في الإمارات»، والذي يعرض بعضاً من منتجات أبرز المزارع وأكثرها تطوراً مع تسليط الضوء على نمو عدد المزارع الحيوية في الإمارات وإتاحة الفرصة للزائرين بالمشاركة معهم في الأعمال التجارية وتجربة منتجاتهم.

وهناك أيضاً تمثل لوحة Organic Holistic Health Hub - في تمثيل ديناميكي لصناعة الطب التكميلي في المنطقة.

وأكد مدير المعرض شينو بيلاي أن نجاح الدورة الحالية من المعرض والمشاركة الكبيرة بها ما هو إلا انعكاس لنمو السوق العضوية في المنطقة.

وقال: لاحظنا أن التحدي البارز الذي يواجهه العارضون الدوليون عند التعامل مع عرص الأعمال في المعرض هو الحصول على منتجات مسجلة محلياً ومبيعات جاهزة.

وإدراكاً للحاجة إلى وجود شريك محلي، قدمنا حزمة التوزيع تحت مظلة المعرض وتتضمن حزمة التوزيع خدمة الوفاء - شهادة المنتج المحلي والدفع عبر الإنترنت والتخزين وتسليم الميل الأخير.

وهذا يجعل الأمر أكثر سهولة على المشترين المحليين أيضاً. وكان لدينا استجابة فورية كبيرة لذلك. ونحن سعداء للغاية لأن نكون شريكا حقيقيا لعارضينا، وجعل المعرض محطة واحدة لأولئك الذين يدرسون إمكانية دخول السوق الحيوية الإقليمية.