«في بي إس» تبحث بيع حصة أقلية

المصدر: دبي - البيان

تبحث شركة «في بي إس للرعاية الصحية» في أبوظبي بيع حصة أقلية، وفقاً لما نشرته أمس وكالة «بلومبيرغ»، التي أكدت أن التفكير في هذه الخطوة يأتي بعد أن تخلت الشركة عن خططها السابقة بشأن طرح أسهمها للاكتتاب العام الأولي في بورصة لندن.

يُذكر أن «في بي إس للرعاية الصحية» شركة متعددة الجنسيات تدير حوالي 20 مستشفى وأكثر من 125 مركزاً طبياً.

وأضافت الوكالة أن الشركة تبحث حالياً مع مجموعة هيرميس المالية العروض المتوقعة من المستثمرين المحتملين الراغبين بشراء الحصة.

وأوضحت أن الشركة لم تتخذ قراراً نهائياً بشأن بيع الحصة بعد، كما أنه ليس من المؤكد أن تتمخض المباحثات عن بيع فعلي.