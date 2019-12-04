دبي بقائمة أعلى 10 مدن زيارة في العالم

المصدر: دبي - وائل الخطيب

تصدرت مدينة دبي إقليمياً، وحلت في المركز السابع عالمياً في مؤشر مؤسسة «يورو مونيتور إنترناشيونال» لأكثر 100 مدينة زيارةً حول العالم، استناداً إلى بيانات العام 2019 التي تصدرها المؤسسة سنوياً.

وتفوقت دبي على مدن نيويورك وكوالالمبور وإسطنبول وروما ومكاو وبراغ وأمستردام ولوس أنجلوس وشنغهاي وبرشلونة وميلانو والعديد من الوجهات التي طالما اعتبرت في طليعة المدن العالمية استقطاباً للزوار.

وتعتبر دبي المدينة الأفضل أداءً في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث شهدت نمواً مطرداً في عدد السياح خلال 2018 بلغت 8% إلى 15.9 مليون سائح، فيما يتوقع أن يرتفع العدد إلى 16.3 مليوناً خلال 2019 بنمو 2.6%.

وبحسب المؤشر، لا تزال آسيا تتفوق على المناطق الأخرى، حيث تستحوذ على 43 من أفضل 100 مدينة، وبزيادة عن 34 مدينة في 2013. واحتفظت هونج كونج وبانكوك في صدارة الأفضل أداء مع ماكاو (4)، وسنغافورة (5) وكوالالمبور (9) ضمن المراتب الـ 10 العالمية.

وفي تصنيف لمجلة «كوندية ناست ترافيلرز» جاءت دبي في المرتبة الثامنة ضمن قائمة أفضل 20 وجهة للزيارة في 2020، مؤكدة أنها من أكثر الوجهات السياحية إثارة خلال العقد المقبل.

وقالت إن المدينة بينما تتأهب لصنع التاريخ باستضافتها لمعرض إكسبو العالمي الأول الذي سيقام في الشرق الأوسط، فإنها تؤسس مدينة جديدة بالمطلق تنبثق من بين كثبان الرمال، للترحيب بـ 25 مليون زائر متوقع حضورهم الحدث.

وأضافت: «إذا كانت هناك عاصمة للمستقبل، فهذه هي المدينة، التي ستحتضن 130 مبنى متصلاً بالتكنولوجيا الذكية يمكنها الإتيان بكل شيء من مراقبة شحن السيارات الكهربائية إلى ضمان أن تكون درجات حرارة المباني مناسبة للزائرين، وفي قلب الموقع تقع قبة الوصل، وهي إنجاز هندسي يتوج بقبة فولاذية يمكن تحويلها إلى منصة عرض بزاوية 360 درجة».

وتابعت: «يقوم المطورون خارج موقع إكسبو ببناء أساطير خيالية في الصحراء، فهناك مدينة علاء الدين، وهي ثلاثة أبراج تجارية وسكنية في منطقة الخور، يشبه كل منها مصباحاً سحرياً عند اكتماله، بينما يقع متحف المستقبل الإعجاز الهندسي، بالقرب من أبراج الإمارات بوسط المدينة، الذي صمم عن طريق خوارزمية الكمبيوتر، وكذلك إطلاق فندق «مي دبي»، الذي يحمل توقيع المهندسة المعمارية الراحلة زها حديد، ليضاف إلى نخبة الفنادق العريقة، حيث سيتم افتتاح المبنى المقام على شكل مكعب وأول موقع في الخارج لـ«روكا لندن» المطعم الياباني الفائز بعدة جوائز عالمية في 2020.