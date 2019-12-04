«أونكتاد»: الإمارات الأولى إقليمياً على مؤشر التجارة الإلكترونية من الشركات للمستهلك

المصدر: دبي - سيد صالح

احتلت الإمارات المركز الأول إقليمياً و28 عالمياً، بعد أن تقدمت 5 مراكز على مؤشر التجارة الإلكترونية من الشركات إلى المستهلك لعام 2019، الصادر أمس عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «الأونكتاد».

يرصد المؤشر بصفة سنوية حركة التجارة الإلكترونية من الشركات إلى المستهلك ومستويات انتشارها في مختلف دول العالم استناداً إلى مجموعة من العوامل والمعايير.

وبلغ الوزن النسبي للإمارات على المؤشر هذا العام 83,8 درجة من 100.

وأفاد المؤشر بأن نسبة الأفراد الذين يستخدمون شبكة الإنترنت في الإمارات إلى إجمالي تعداد السكان في الدولة، وفقاً لأحدث إحصائية، التي صدرت العام الماضي، بلغت 98%، بارتفاع بلغت 10%، بالمقارنة مع 2017، الذي بلغت فيه 88%.

وتفوقت الإمارات في مؤشر هذا العام على كلٍ من لوكسمبورغ التي صُنٍفَت في المركز الــ29 عالمياً؛ إسبانيا «33»؛ ماليزيا «34»؛ إيطاليا «36»؛ روسيا «40»؛ والصين «56».

وكانت المراكز العشرة الأولى على مؤشر هذا العام من نصيب هولندا؛ سويسرا؛ سنغافورة؛ فنلندا؛ المملكة المتحدة؛ الدنمرك؛ النرويج؛ إيرلندا؛ ألمانيا؛ وأستراليا.

كما صُنّفَت الإمارات ضمن المؤشر نفسه في المركز الرابع هذا العام على قائمة أكثر الاقتصادات الناشئة تطوراً في حركة التجارة الإلكترونية من الشركات إلى المستهلك، بعد سنغافورة؛ الصين «شاملة إقليم هونغ كونغ»؛ وكوريا، على التوالي.