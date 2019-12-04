أحدث جولة تمويل لـ«جست موب» تجتذب استثماراً استراتيجياً من «فيث كابيتال»

المصدر: دبي ــ البيان

أعلن صندوق «فيث كابيتال» لاستثمارات رأس المال المخاطر، ومقره الكويت، عن استثمار استراتيجي في جولة التمويل الأحدث لمنصة «جست موب» وهي خدمة للتنظيف عند الطلب مقرها دبي. ويشكل هذا الاستثمار تأكيداً على إيمان «فيث كابيتال» بأهمية وازدهار قطاع تنظيف المنازل.

وبصفتها أكبر المساهمين في «جست كلين»، تدعم «فيث كابيتال» برنامج التوسع المستمر والطموح لنشر التقنية التي تعمل على تحقيق تغيّر ملموس في قطاع المغاسل بالمنطقة. وسيساهم هذا الاستثمار في انسجام أعمال «جست كلين» و«جست موب» وترسيخ الإيمان بالإمكانات الواعدة في كلا القطاعين.

وقال محمد جعفر، الرئيس التنفيذي لدى فيث كابيتال وجست كلين: يسعدنا تأكيد استثمارنا في جست موب، إذ إننا نؤمن بأهمية المجال وإمكانات النمو الهائلة فيه. وتقدم «جست كلين» خدماتها لكل من الأفراد والمؤسسات عبر تطبيق للمغاسل وتقديم البرمجيات اللازمة لإدارة المغاسل SaaS، بالإضافة إلى تنمية الخدمات اللوجستية المقدمة للعملاء في كل من الإمارات والكويت والبحرين والسعودية. وتعمل «جست موب» حالياً في 11 مدينة خليجية لتمكين المستخدمين من ترتيب مواعيد التنظيف مرة أو مرتين في الأسبوع أو عند الحاجة من خلال الاستعانة بالمختصين لتنظيف المنازل.

وقال علي كاقطاي أوزكان، المؤسس الشريك والرئيس التنفيذي لدى «جست موب»: بفضل الزخم الذي نحققه من خلال استثمار فيث كابيتال، بات بوسعنا تحقيق قفزة نوعية للتحول الرقمي لقطاع تنظيف المنازل في دول الخليج العربية، والذي تبلغ قيمته 2.5 مليار دولار. ففرص الرقمنة المتاحة في القطاع هائلة وغير مطروقة من قبل، وسنعمل جاهدين لدفع عجلة التقدم وصولاً بالمنطقة إلى المستقبل الرقمي.