1.2 تريليون ميزانيات الإمارات خلال 48 عاماً

المصدر: أبوظبي ـــ رامي سميح

ناهز مجموع الميزانيات المالية الاتحادية لدولة الإمارات نحو 1.2 تريليون درهم خلال 48 عاماً، حيث تضاعفت أكثر من 307 مرات، من 200 مليون درهم إلى 61.35 مليار درهم عام 2019. وفي الوقت الذي تشهد فيه الميزانية الاتحادية، قفزات متتالية كبرى عاماً تلو الآخر، كان القاسم المشترك بين الميزانيات السبع والأربعين التركيز المتواصل على تحقيق الحياة الكريمة للمواطنين والمقيمين، حيث أولت اهتماماً كبيراً بالقطاعات ذات العلاقة المباشرة بالمواطنين وخدماتهم، كما عملت على توجيه الموارد المالية لتحقيق أعلى درجات الرخاء والرفاهية من خلال الاهتمام بتوفير السكن الملائم والرعاية الصحية والتعليم والعيش الكريم كركائز أساسية لتنمية المجتمع.

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