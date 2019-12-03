خبير في «نايت فرانك»: آفاق مرنة لقطاع العقارات في الدولة

المصدر: دبي -البيان

أكد تيمور خان، الشريك لدى شركة «نايت فرانك» البريطانية للاستشارات والدراسات العقارية، أن قطاع العقارات في دولة الإمارات يبدو مقبلاً على آفاق مرنة.

ونشر خان تحليلاً لتوقعاته لآفاق سوق العقارات في الدولة، خاصةً بعد انتهاء «إكسبو 2020 دبي»، مؤكداً أن هذا الحدث سيُبرِز الإمارات، وخاصةً دبي، في صورة بوابة عالمية، وما يعزز فرص الاستفادة من الحدث أن الإمارات تحظى بالفعل بموقع مثالي للربط بين شرق العالم وغربه، حيث يتيح لها هذا الموقع الوصول إلى ثلثي سكان العالم في غضون ثماني ساعات طيران على أقصى تقدير.

وأوضح خان أن هذه المميزات تضيف إلى مميزات «إكسبو 2020 دبي»، كما تستمد منه مميزات إضافية، ليكون المزيج الناتج في النهاية هو استفادة هائلة ينالها اقتصاد الإمارات، وبالأخص سوق العقارات، أحد أهم القطاعات المحركة لاقتصادها الوطني.

واستطرد خان أن منطقة «ديستريكت 2020» داخل موقع «إكسبو 2020 دبي»، وعلى مقربة من «مطار آل مكتوم الدولي» لتكون بمثابة التراث الباقي للحدث المنتظر، ستستوعب طلباً هائلاً بعد انتهاء الحدث، بما تضمه من مساحات مخصصة للشركات والمنشآت التجارية.