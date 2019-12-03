أصول «دبي لصناعات الطيران» إلى 12.8 مليار درهم

المصدر: دبي - سيد صالح

أعلنت «دبي لصناعات الطيران» أمس، عن نجاحها في تحقيق علامة بارزة فيما يتعلق بنمو حافظة الطائرات التي تديرها.

وبحسب بيان صحفي صادر عن الشركة أمس، بلغت القيمة الإجمالية للأصول التي تديرها الشركة 3,5 مليارات دولار «12,855 مليار درهم»، شاملة الطائرات المملوكة لها بالإضافة إلى الطائرات التي تديرها لحساب شركات أخرى.

وأفادت الشركة في بيانها أنها تدير أربع شركات، وذلك بُغيَة تأمين الوصول إلى الطائرات، بالإضافة إلى إدارة طائرات تابعة لعدة شركاء من المستثمرين.

وأوضحت الشركة أن عدد الشركات التي تديرها قد ارتفع إلى 75 طائرة.

وأضافت أنها ستواصل خلال الشهور المقبلة بناء أسطولها من الطائرات المدارة.

يُذكَر أن مؤسسة «موديز لخدمات المستثمرين»، قد أعلنت نهاية الشهر الماضي عن وضع تصنيف الشركات العائلية لـ«دبي لصناعات الطيران» قيد المراجعة، توطئة لترقيته، وذلك نظراً لنجاح الشركة في تحسين هيكل التمويل والسيولة لديها.