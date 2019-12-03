«سيفن تايدز» تعيد تسمية العلامة التجارية لمشروعها في نخلة جميرا

المصدر: دبي- البيان

أعلنت شركة سيفن تايدز إعادة تسمية وإطلاق مشروعها الذي يضم شققاً فندقية وسكنية فاخرة في نخلة جميرا بدبي.

وقررت الشركة تغيير اسم المشروع المعروف من قبل باسم «سيفن ريزيدنسز نخلة جميرا» ليصبح بمسماه الجديد سيفن بالم. وسيتم إعادة تسمية البرجين الذي يتألف منهما المشروع بشكلٍ منفصل بحيث يأخذ أحدها الذي يضم شققاً فندقية للاستثمار مسمى «سيفن بالم للشقق الفندقية»، بينما سيطلق على برج الشقق السكنية اسم «سيفن بالم ريزيدنسز».

وقال عبد الله بن سليم، الرئيس التنفيذي لشركة سيفن تايدز: يجذب مشروعنا مستثمرين من روسيا والمملكة المتحدة بالإضافة إلى البرازيل وكندا، لذا أردنا تسليط الضوء بشكلٍ منفصل على الميزات والعائدات المحتملة لكل مشروع على حِدة عبر إعادة تسمية العلامة التجارية.