تخفيضات وعروض ممتعة بمراكز التسوق والترفيه

المصدر: دبي - بشار باغ

شهدت مراكز التسوق والوجهات الترفيهية في دبي مستويات إقبال كثيفة خلال عطلة اليوم الوطني، وساهمت الاحتفالات المتنوعة والتخفيضات التي قدمتها العديد من متاجر التجزئة في استقطاب المزيد من المتسوقين والزوار خلال أيام العطلة.

وساهمت معادلة الترفيه والتسوق مجدداً في تعزيز مستويات المبيعات، حيث تقدم المراكز التجارية للزوار فرصة للاستفادة من العروض والتنزيلات بالتزامن مع الاستمتاع بالأجواء الترفيهية والاحتفالات المتنوعة والأنشطة الفنية المبتكرة.

وقدمت عدة متاجر في دبي مول تنزيلات موسعة بمناسبة اليوم الوطني وسط أجواء احتفالية شملت منطقة وسط مدينة دبي ككل بالإضافة إلى سوق البحار. حيث تم تقديم مجموعة واسعة من الأنشطة الترفيهية المناسبة للزوار من كافة الأعمار.

ومثل «سوق البحار»، وجهة التسوق والترفيه المطلة على الواجهة المائية و«دبي مول» في «وسط مدينة دبي»، وجهة بارزة للتعرف على التراث الإماراتي. وبمناسبة اليوم الوطني، تزين «سوق البحار» بحلة إماراتية بامتياز، مقدماً للزوار فرصة اقتناء البضائع الأصلية، كما ينظم أيضاً باقة من الفعاليات الثقافية والفنية التقليدية، بما في ذلك فرقة العيالة واليولة. نظم عدد من المتاجر في «سوق البحار» فعاليات احتفالية خاصة تضفي المزيد من التألق على تجربة الزوار، بما في ذلك «العود العربي» و«طيف الإمارات» و«الجابر جاليري» و«كشمير باشمينا» و«كيدز زون» و«سراج وميراج للحناء».

أجواء احتفالية

ومن جانبه قدم مول الإمارات أجواء احتفالية مع عروض ترفيهية بطابع إماراتي خلال احتفالاته باليوم الوطني، فيما قدمت مجموعة المتاجر خصومات وتنزيلات على مجموعة محددة من المنتجات. كما انطلقت احتفالات «سيتي سنتر مردف» باليوم الوطني مع مهرجانٍ من الأنشطة والعروض التي سيستمتع بها كافة أعضاء المجتمع. وقدم المركز مجموعة واسعة من العروض الفنية والثقافية والتجارب التفاعلية، وذلك في الفترة الممتدة من 29 نوفمبر إلى 5 ديسمبر، إلى جانب برنامج احتفالي ترفيهي يستمر حتى 7 ديسمبر.

ويستمتع الضيوف بمعرض فني يحتوي أعمالاً فنية مختارة لرسامين ونحاتين إماراتيين محليين في الغاليريا المركزية، إضافة لورش أوريغامي وخط عربي تفاعلية يديرها فنانون إماراتيون. وضمن المعرض نفسه، يستطيع الزوار التعبير عن فخرهم من خلال تقديم رسائل وطنية تتم مشاركتها مع كافة زوار مركز التسوق، عبر عرضها على شاشة رقمية.

وفي ركن التخصيص، يستطيع الزوار اختيار الرمز الإماراتي المفضل ليتم رسمه على أغراضهم على يد فنان مختص، كما يمكنهم أن يطلبوا طلاء ألوان العلم الإماراتي على أيديهم ووجوههم في ركن مخصص لذلك.

إضافة إلى ذلك، تقدم مطاعم مختارة حلوى مجانية احتفالاً باليوم الوطني مع كل وجبة رئيسية يتم شراؤها منها. كما يستمتع الزوار بالأجواء الاحتفالية من خلال عروض الرقصات التقليدية الإماراتية، والتي ستقام ثلاث مرات في اليوم طوال الفترة حتى 7 ديسمبر، وذلك أمام خلفية مميزة من الأنوار الأنيقة، والأعلام، وغيرها من الديكورات التي تحتفل باليوم الوطني. وتترافق هذه العروض مع ركن للضيافة يقدم القهوة العربية والتمور للحاضرين.