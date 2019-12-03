سلطان بن مجرن: الفرحة تعمّ أرجاء الدولة في يومها الوطني المجيد

المصدر: دبي - البيان

أكد سلطان بن مجرن، المدير العام لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، أن الفرحة التي تعمّ أرجاء دولة الإمارات في يومها الوطني المجيد، تعكس مشاعر الفخر والاعتزاز بهذه المناسبة العزيزة على قلوبنا جميعاً، كما تعود بنا إلى ذكريات الماضي الجميل، عندما زفّ الآباء المؤسسون الأخبار الطيبة لمواطني الدولة وللأمة العربية بإعلان الاتحاد بين إماراتنا السبع.

وأضاف: اليوم وبعد مرور ثمانية وأربعين عاماً على هذه المناسبة، نقف وكلّنا تفاؤل بغدٍ أفضل، بعد أن ترسخت قواعد الاتحاد، لتبلغ الإمارات شأناً عالمياً رفيعاً معززاً بطموحات شبابها وأمل شعبها لمواصلة مسيرة النهضة والنماء.

وقال: في هذا اليوم يحق لكل مواطن أن يستعرض تجربة الاتحاد في ذاكرته بفخر وإعجاب، لاقترانها بكم هائل من الإنجازات التي أدهشت القاصي والداني، ولا تزال جعبة قيادتنا حافلة بالكثير، للوصول بالإمارات إلى أرقى المراتب، وفق ما تظهره محاور استراتيجيتها المئوية 2071، حيث نسير جميعاً بخطى واثقة لترجمة غاياتها على أرض الواقع.